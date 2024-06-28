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Emeklilerin fatura derdi bitecek! Faturalara büyük indirim o tarihte

Emekliye fatura müjdesi geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 16:51
Emeklilerin fatura derdi bitecek! Faturalara büyük indirim o tarihte

Milyonlarca emekliye fatura indirimi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE FATURA İNDİRİMİ

Emekli vatandaşlara birçok alanda indirim sağlanması için sunulan teklif meclis tarafından kabul edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise emekli müşterilere su faturalarında yüzde 50 indirim yapacak. İndirimlerden faydalanabilmek için 65 yaş üstünde olunması, aboneliğin emekli adına olması, 

emekliye su faturası indirimi

Trabzon ilinde ikamet edilmesi, hane gelirinin kişi başı asgari ücretin üçte ikisinden az olması, emekli olup çalışmaya devam etmemesi gerekiyor. Emekli vatandaşlara yönelik düzenlenen indirim kampanyasıyla birlikte ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilerin bir nebze de olsa desteklenmesi ve fatura ödemesi yaparken daha rahat etmesi hedefleniyor. Ülke genelinde de emeklilere özel indirim ve kampanyaların devam etmesi bekleniyor. 

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