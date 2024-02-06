Emeklilerin gözlerini faltaşı gibi açan ek zam müjdesi! Fatih Altaylı canlı yayında duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla emekli memurlarla emekli işçiler arasında oluşan yaklaşık 12 puanlık fark yüzde 42,6'ya yükseldi. Ancak en düşük maaşlı emekliler arasındaki eşitsizlikler devam ediyor.

Konuyu değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, açıklamasında Ak Parti'den İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'un emekli vatandaşlara verdiği sözleri eleştirerek, konunun anlaşılmaz olduğunu söyledi. Altaylı, açıklamasının devamında konunun belediye başkanının yetki alanında olmadığını ve emekli maaşının yeniden artırılabileceğini söyledi.





Fatih Altaylı, "Emeklilerin arasında keyifsizlik olduğu, emekli vatandaşların bazılarının da kızgın olduğuna dair mutlaka raporlar hazırlanıyor. Seçimi kazanabilmek adına onlara gerektiği takdirde seçime 1 hafta varken yüzde 30 veya yüzde 40 zam daha verilebilir. Merkezi hükümet sistemine sahip olmanın avantajlarıdır bunlar. Seçim ekonomisini uygulayabiliyorsun. İstersen yerel ol, istersen genel, istersen de Cumhurbaşkanlığı olsun. Bu durumları uygulama şansları var.” şeklinde konuştu.