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Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi

Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Başuzmanı olan İsa Karakaş, emeklileri sevindirecek bir müjdeyi duyurdu. Karakaş, önümüzdeki hafta sonuna kadar olan günlerde seyyanen zam konusunda kritik bir sürece girildiğini belirtti. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 22.03.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 19:18
Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi

Milyonlarca emekli, yaklaşan seçimler öncesinde maaşlarına ek zam yapılıp yapılmasının mümkün olup olmadığını merakla bekliyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala, emeklilerin bu konudaki beklentilerini değerlendirmek üzere Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş önemli bir açıklamada bulundu. Karakaş, gelecek haftaya kadar seyyanen zamla ilgili gelişmelerin yaşanmasının beklenmemiz gereken bir durum olduğunu dile getirdi.

Karakaş'ın açıklamalarına göre, emeklilerin en büyük taleplerinden biri, kendilerine verilen vaatlerin gerçekleştirilmesidir. Bu vaatler arasında ise özellikle emeklilere seyyanen zam yapılması talebi öne çıkmakta. 


EMEKLİLER İÇİN SEÇİM ÖNCESİ ZAM MÜJDESİ!

Milyonlarca emekli, yaklaşan seçimler öncesinde maaşlarına ek zam yapılıp yapılmasının mümkün olup olmadığını merakla bekliyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala, emeklilerin bu konudaki beklentilerini değerlendirmek üzere Sos

Karakaş, emeklilere yönelik verilen vaatler arasında 'Emeklilik Kartı' ve çeşitli sosyal yardımların bulunduğunu belirtti. Ancak, bu vaatlerin emeklilere sağlayacağı avantajların sınırlı olduğunu vurguladı. Özellikle 'Emeklilik Kartı'nın, mevcut sosyal yardım uygulamalarından fazla bir farkı olmadığını dile getirdi. Karakaş, bu kartla yapılan sosyal yardımların genellikle elektrik ve gıda gibi temel ihtiyaçlara yönelik olduğunu açıkladı.

Seyyanen zam konusunda ise Karakaş, seçimlere yaklaşık üç hafta kala bile hala bu konuda bir fırsatın olduğunu ifade etti. Önümüzdeki haftaya kadar olan sürecin kritik olduğunu belirten Karakaş, ekonomi yönetimi, parti örgütleri ve milletvekillerinin talepleri doğrultusunda seyyanen zamla ilgili her an bir dengeleyici zam oranının gündeme gelebileceğini belirtti. Ancak, bu yönde bir adım atılmaması halinde, seyyanen zamın gerçekleşmeyeceğini öngördü.

Karakaş, emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini de vurgulayarak, aylık bağlama oranları başta olmak üzere matematiksel ve aktüel denge içinde iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Aksi takdirde, mevcut sosyal güvenlik sistemindeki dengelerin daha da bozulabileceğine dikkat çekti.

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