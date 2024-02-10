Emeklilik hayali kurana 2.133 TL destek! Sistem baştan sona değişti

Emeklilikte sistem baştan sona değişiyor! 2 bin 133 TL devlet desteği sağlanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE DEVLET DESTEĞİ

Bağ Kur prim gün sayıları 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülecek ve SSK ile prim günleri eşitlenmiş olacak. Bu şekilde emekli olmak isteyen vatandaşlara 1800 gün yani 5 sene erken emeklilik avantajı sağlanmış olacak. Ev hanımlarına prim desteği sağlanarak emekli olmaları ile ilgili de çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev hanımlarının emeklilik durumlarıyla ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu. Ev hanımları SGK başvurusu yaptıktan sonra isteğe bağlı sigorta ödemesi yaparak emekli olabiliyor. Sigorta süresi SGK başvurusu sonrası başlamış oluyor. Ödenen prim tutarları da ev hanımları tarafından belirleniyor. En az ödenecek prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 32 oranı en fazla ödenecek prim tutarı da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si olarak belirleniyor. Güncel asgari ücret üstünden hesaplandığında isteğe bağlı sigorta ödemesi yapan ev hanımlarının aylık en az 6 bin 400 TL prim ödemesi yapması gerekiyor. En yüksek prim tutarı ise 48 bin TL olarak ödeniyor. Ev hanımlarının yatırdığı prim tutarı ne kadar yüksek olursa emeklilik maaşı da o kadar artıyor. Ödenen primlerin yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, yüzde 12'si de genel sağlık sigortası primi olarak ödeniyor.





İsteğe bağlı sigorta ödemesi yapan kadınlar Bağ Kur'lu olarak değerlendiriliyor. İsteğe bağlı sigorta başladığı zaman 9 bin gün prim ödenmesi ve 58 yaşının tamamlanmış olması gerekiyor. Yeni düzenleme sonrasında ev hanımlarının sigortalı olma süreçleriyle ilgili değişiklikler yapılacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Bu destekler asgari ücret ile belirlenecek. Güncel asgari ücret üstünden bakıldığı zaman 6 bin 400 TL prim ödemesi yapan kadının prim ödemelerinin 2 bin 133 TL tutarı devlet tarafından karşılanacak ve ev hanımının ödeyeceği tutar 4 bin 267 TL olacak. Asgari ücret yükseldikçe destek tutarı da artacak. Düzenlemeyle birlikte Bağ Kur ve SSK prim ödemeleri eşitlenerek 7 bin 200 gün olarak belirlendi. Yani güncel Bağ Kur sistemine göre emekli olmak isteyen ev hanımı 9 bin gün prim ödemesi ve 58 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabiliyorken düzenlemeler sonrasında 7 bin 200 gün yani 20 sene daha erken emeklilik hakkı kazanacak.