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Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Türkiye'de emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapılıyor! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:51
Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Türkiye'de emeklilik sistemi, hükümetin yeni yasa tasarısıyla köklü bir değişime uğruyor. Ülkenin emeklilik sistemindeki sorunları çözmek ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla yapılan bu reformlar, emeklilik yaşlarını ve maaş hesaplama yöntemlerini yeniden düzenliyor.

Yeni yasa tasarısına göre, emeklilik yaşları kadınlar için 60, erkekler için ise 65 olarak belirleniyor. Bu değişiklik, mevcut sistemdeki 58 ve 60 yaş sınırlarını güncelleyerek, daha uzun bir çalışma süresi öngörüyor. Ancak, bu düzenleme Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile elde edilen hakları etkilemeyecek.

Emeklilik maaşlarının hesaplanmasında prim gün sayısına dayalı yeni bir sistem getiriliyor. Artık, bireylerin ödedikleri prim gün sayısına göre emekli maaşı alacakları bir formül uygulanacak. Bu, emekli maaşlarının daha adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmesini sağlayacak.

Bu reformlarla birlikte, hükümetin hedefi, sosyal güvenlik sistemini daha adil ve sürdürülebilir hale getirmek. Şu anda emekli maaşı ödenen kişi sayısı 16 milyon 180 bin, prim ödeyen ise sadece 7 milyon 500 bin. Bu dengesizliği gidermek ve kayıt dışı istihdamı azaltmak amacıyla kapsamlı bir reform planı hazırlanıyor.

emeklilik yaşı değişiyor

En düşük emekli maaşlarını alan vatandaşlar için ayrıca yardım ve destek paketleri hazırlanacak. Bu paketler, emekli maaşlarının düşük olduğu durumlarda ek yardımlar sağlayarak, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığını artırmayı amaçlıyor.

Emeklilik hesaplamalarında kullanılan formüllerin güncellenmesi de gündemde. Bu güncellemeler, emeklilik maaşlarının daha adil bir şekilde belirlenmesini ve döneme uygun iyileştirmeler yapılmasını sağlayacak.

Hükümetin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AK Parti kaynaklarıyla yürüttüğü bu çalışmalar, Türkiye'nin emeklilik sisteminin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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