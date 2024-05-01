Emeklinin cebinden artık tek kuruş çıkmayacak! Bugünden itibaren ücretsiz oldu

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EMEKLİLERE ÜCDETSİZ HİZMET

Ocak ayı zam döneminde emekli vatandaşlara yüzde 49.25 oranında zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Emekli vatandaşlar Temmuz ayında yapılacak zamları yakından takip ederken birçok belediye emekli vatandaşlar için sosyal desteklerinden başladı. Emekli vatandaşlar zam dönemi sonrasında maaşlarda yeni iyileştirmeler talep ederken yalnızca bayram ikramiyelerine zam yapıldı ve yüzde 50 zamla 3 bin TL'ye yükseltildi. Yeni destek paketlerinin içinde elektrik, doğalgaz, su faturası destekleri için çalışmalar sürüyor.





Yeni belediye başkanları emekli vatandaşlar için destek çalışmalarına devam ederken Aksaray Belediyesi Başkanı Evren Dinçer yeni hizmetlerini duyurdu. Artık belediyeye bağlı emekli vatandaşlar bugünden itibaren belediyeye bağlı kuaför salonlarında ücretsiz tıraş olabilecek. Aksaray Belediyesi dinlenme evi bahçesinde yer alan kuaför salonları emeklilere ücretsiz hizmet verecek. Kuaför salonları hafta içi her gün sabah saat 08:00 itibariyle açılacak. Eğer talepler yeterli olursa salonlar Cumartesi günleri de açık olacak. Evren Dinçer Aksaray Belediyesi hizmetlerinin 7'den 70'e herkesi ilgilendirdiğini söyledi. Belediye önceki süreçlerde de mobil kuaför hizmetiyle evinden çıkma şansı olmayan emekli vatandaşların evlerine kuaför gitmesini sağlamıştı. Emekli vatandaşlar ve hastalığı olan bireyler bu fırsatlardan faydalanabilecek.