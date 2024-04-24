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Emeklinin cebini şenlendiren zam yolda! SGK uzmanı Temmuz zammını erken sızdırdı

Emekli maaşları erkenden ortaya çıktı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 21:49
Emeklinin cebini şenlendiren zam yolda! SGK uzmanı Temmuz zammını erken sızdırdı

Temmuz ayında yapılacak zam oranları erken sızdırıldı! Uzman isim açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLDU

Emekli vatandaşlara yeni senenin gelmesiyle birlikte Ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilmişti. Ancak emekli vatandaşlar enflasyonun artışıyla yaşanan sıkıntıları çok derinden hissetmeye devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan açıklamalara göre Temmuz ayında emekli maaşlarına iyi oranda zam yapılacak. 

temmuz ayı emekli maaş zamları

Erdursun, intibak yasasının sebep olacağı etkiledi açıkladı ve emeklilere yüzde 25, memur ve memur emeklilerine yüzde 20 zam yapılacağını ve en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye yükseleceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını ve emekliler için de bir ara zam çalışması olduğunu açıkladı. Yani emeklilere yalnızca Temmuz ayında enflasyon oranlarına göre zam yapılacak gibi duruyor. Temmuz ayında emekli vatandaşların maaşlarında mutlu edecek oranda zam yapılması ve ekonomik sıkıntılarının az da olsa giderilmesi bekleniyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise emekli maaşlarına Temmuz ayında yüksek oranlarda zam yapılacağını, emeklilerin maddi sıkıntılarının büyük ölçüde giderileceğini ve emeklilerin yüzünün bu zam döneminde güleceğini açıkladı. 

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