Emeklinin fatura derdi rafa kalktı! Ödemeden önce hemen bunu yapın: Yüzde 50 indirim var

Emekliler için önemli gelişmeler yaşanıyor. Hafta içi açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşecek. Bu kapsamda, maaşlara yüzde 20-25 arasında bir zam yapılması bekleniyor ve en düşük emekli maaşının 12 bin TL'nin üstüne çıkabileceği öngörülüyor. Bu durum, emekliler arasında umut ve memnuniyetle karşılanıyor.

Hükümetin yanı sıra, bazı belediyeler de emeklilere çeşitli destekler sunuyor. Örneğin, bazı belediyeler emeklilere 5 bin TL alışveriş desteği sağlarken, diğerleri ücretsiz kuaför hizmeti sunuyor.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise emeklilere yönelik önemli bir destek duyurusunda bulundu. Belediye, 65 yaş ve üzeri emekliler için su faturalarında yüzde 50 indirim uygulayacağını açıkladı. Bu indirimden faydalanabilmek için aynı zamanda hane gelirinin kişi başına asgari ücretin üçte ikisini geçmemesi şartı aranacak.







Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrenci ve Emeklilere Su Faturası Desteği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler kapsamında üniversite öğrencilerine ve emeklilere yönelik su faturası desteği sağlamaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, belediye yönetimi tarafından alınan yeni kararlar şu şekilde:

Üniversite öğrencileri için:

Aynı evde en az 3 öğrencinin ikamet etmesi,

Su faturası aboneliğinin bir öğrencinin üzerine olması,

Kira sözleşmesinde en az 3 öğrencinin adının geçmesi şartlarına uyulması durumunda, su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanacak.

Emekliler için ise:

65 yaş ve üzeri olmaları,

Su faturasına yüzde 50 ödeme desteği alabilmek için emekli adına abonelik başvurusu yapılması,

Trabzon ilinde ikamet ediliyor olması,

Hane gelirinin kişi başına asgari ücretin 2/3’ünü aşmaması gerekiyor.

Ayrıca, emekli olmasına rağmen çalışanların bu destekten faydalanamayacakları belirtilmiştir.