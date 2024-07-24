Emeklinin gözleri ışıldayacak! Emekliye 20.000 TL ek ödeme onaylandı!

Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın sunduğu yeni nakit destek programı, emeklilere önemli avantajlar sunuyor. İşte programın detayları:

ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK NAKİT DESTEK PROGRAMI AYRINTILARI





Destek Miktarı: Emekliler, 20.000 TL’ye kadar faizsiz ve taksitli nakit avans alabilecekler.

Başvuru Koşulu: Emekli maaşının Ziraat Bankası veya Vakıfbank’a taşınmış olması gerekiyor.

Başvuru Yöntemi: Başvurular, bankaların ATM’leri aracılığıyla yapılabilecek. Bu sayede emekliler, şubeye gitmeden destek talebinde bulunabilecekler.

Vadeler ve Erteleme: Nakit destek ödemesi, 6 ay vadeli olarak sunulacak. Ayrıca, emekliler ödemelerini 3 ay erteleme seçeneği ile planlayabilecekler. Bu, özellikle yüksek faiz oranlarının etkili olduğu günümüzde büyük bir avantaj sağlıyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından hazırlanan bu özel destek programının başvuruları 24 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlayacak. Başvuru süreci şu şekilde işleyecek:

Başlangıç Tarihi: 24 Temmuz 2024, saat 09:00

Başvuru Yöntemi: Emekliler, başvurularını Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın ATM’leri üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Destek Ödemesi: Başvuru sonrası destek ödemeleri, başvuru sahiplerinin hesaplarına anında yatırılacak.

Promosyon Fırsatları ve Kampanya Süresi

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, emekli maaşını bu bankalara taşıyan yeni müşterilere ek promosyon fırsatları da sunuyor:

Promosyon Miktarı: Kamu bankalarının promosyon ödemeleri, emekliler için 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişirken, dul ve yetim aylığı alanlar için bu rakam 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kampanya Süresi: Promosyon fırsatları ve nakit destek programı kapsamında başvurular 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında başvuru yapan emekliler, hem nakit destek hem de promosyon fırsatlarından yararlanma şansına sahip olacaklar.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın sunduğu bu yeni destek programı, emekliler için finansal rahatlama sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Faizsiz ve taksitli nakit avans, özellikle acil nakit ihtiyacı olan emekliler için büyük bir kolaylık sunacak. Ayrıca, kampanya süresince promosyon fırsatları da emeklilere ek avantajlar sağlayacak.

Başvurularınızı yapmadan önce, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın resmi internet sitelerinden veya ATM’lerden detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, emekli maaşınızı bu bankalara taşıyıp bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.