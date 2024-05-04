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Emeklinin gözünde şimşek çaktıran 12.000 TL ek ödeme! Bakanlık gece yarısı onayladı

Bakan Mehmet Şimşek, 1 Mayıs sabahı emeklilere müjdeli haberi verdi. Tarihi güzel haberin içeriğinde destek paketleri ve ek ücretlerin yer aldığı görüldü.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 19:19
Emeklinin gözünde şimşek çaktıran 12.000 TL ek ödeme! Bakanlık gece yarısı onayladı

Türkiye'de bir süredir milyonlarca emekliye yönelik yeni bir destek paketi üzerinde çalışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklama yaptı ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da oldukça dikkat çekti. Emeklilerin beklediği açıklama son anda geldi.

Bakan Mehmet Şimşek, emekli vatandaşları sevindirecek tarihi müjdeyi açıkladı. Emekliler hem ek ödemeden hem de destek paketinden yararlanacaklar.

Emeklinin gözünde şimşek çaktıran 12.000 TL ek ödeme

Emeklilere yönelik yeni destek tedbirlerinin hazırlıkları bir süredir devam ediyor. Emeklilik paketi olarak adlandırılan yeni destek paketi üç bakanlık iş birliğiyle geliştiriliyor. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca oluşturuldu. Program, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın katılımıyla geliştirildi.

Bakan Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında estek paketinin zaman çizelgesine ilişkin konuştu. Bir güzel haber de Maliye Bakanı Şimşek'ten geldi. Emeklilere konforlu bir yaşam sağlamak amacıyla sosyal paketin yanı sıra ek ödemeler de yapılıyor. Milyonlarca emekli için ek ödeme tarihleri ​​de açıklandı.

16 MİLYON EMEKLİNİN HEPSİNİ KAPSAYACAK

Emeklilere yönelik sosyal güvenlik sistemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 16 milyon emekli vatandaşın tamamını etkileyecek yeni düzenleme, emeklilik kartlarına başvuruları da açacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca geliştirilen projeye göre, maddi sıkıntı içinde olan emeklilere verilecek emeklilik kartlarından her ay sabit miktarda nakit desteği alınacak.

Emekliler bu kartın içine yüklenen parayı ulaşım, market alışverişi veya giyim alışverişinde kullanabiliyor. Bazı sözleşmeli işyerleriyle görüşmelere başlandı. Emeklilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla emekli kartı başvuru formları evlerine postalandı. Emeklilik kartına başvurmak aynı zamanda öncelikle en düşük emeklilere fayda sağlayan mevzuatı da destekler.

Emeklinin gözünde şimşek çaktıran 12.000 TL ek ödeme

EMEKLİ REFAH PAYI NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilere yönelik sosyal yardım paketi uygulamasının Mayıs ayı ilk haftası gibi ayata geçirilmesi planlanıyor. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, yeni düzenlemelerin mayıs ayının ilk günlerinde kamuoyuna açıklanacağını belirtti. Düzenlemenin en geç 15 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EMEKLİYE EK ÖDEME 12.000 TL’YE KADAR ÇIKTI

Emekliler için bir diğer iyi haber ise ödenmemiş tutarın mayıs ayında ödenecek olmasıydı. 1 Mayıs'tan itibaren kamu bankalarının reklam kampanyaları güncellenecek. Mayıs ayında emeklilere en az 8.000 TL, en fazla 12.000 TL tutarında ek ödeme yapılacak. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bankası'ndan yapılan yeni ek ödemeler Mehmet Şimşek'in onayıyla geri çağrılacak. Emekliler, 31 Mayıs'a kadar başvuruda bulunarak ek yardımdan yararlanabilecek.

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