Emekliye 1-2-3-4-5 Nisan ödeme sürprizi! Cumhurbaşkanı jesti hesaplara yansıyacak

Ramazan Bayramı'na doğru geri sayım başlarken emekli maaş promosyon ödemeleri, ikramiyesi ödemeleri ve emekli maaş ödeme tarihleriyle ilgili araştırma başladı. Nisan ayının ilk haftasında emekliler bayram ederken 1-5 Nisan arası emeklinin IBAN numarasına 3 ödeme birden yapılıyor. Emekliye verilecek olan bayram ikramiyesi, ek promosyon ödemeleri için detaylar haberimizde.



BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİYE 3 ÖDEME

Milyonlarca emekli vatandaşa bayram öncesi müjdeli haber verilirken Cumurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarından Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 3 bin TL açıklamasıyla beraber yüzde 50 zamlı ödeme yapılacağı belirtildi. Emekliler için bunun yanında yeni sürprizler de var. 4A 4B 4C emeklisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geçtiğimiz hafta içinde yeni bir haber daha gelmişti. Emekli maaşını kamu bankalarına taşıyanlara 8 bin TL 12 bin TL arasında ödeme fırsatı alabilirsiniz.



Yaklaşık 17 milyon emekli vatandaşı 15 Nisan ve 28 Nisan tarihleri arasında maaş ödemesi alıırken Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihine kadar emekliler maaş ödemeler erkene alınıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından talimatlar verilerek emeklilere sürpriz yapıldı.



EMEKLİYE İLAVE ZAM

Emekli maaşı olanlara milyonlarca kişi aynı zamanda emekliye ek zam uygulanır. 31 Mart yerel seçimler sonrasında adımlar atılırken seyyanen zam beklentisi oluştu. AKP hükümeti seçim öncesinde zam için kapılar kapatılırken Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarında Temmuz ayıya beraber enflasyon düşeceğini belirtti. Emekli kartı uygulamasıyla beraber önümüzdeki günlerde hayata geçirilmei bekleniyor.



