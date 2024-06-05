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Emekliye 6 bin TL'lik zam kapağı açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde geldi. Yaşanan enflasyondan en çok etkilenen gruplardan biri olan emekliler şuan mevcuttaki emekli maaşları ile geçinmekte güçlük çekiyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 17:19
Emekliye 6 bin TL'lik zam kapağı açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

EMEKLİYE ZAM KAPIDA….

Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde geldi. Yaşanan enflasyondan en çok etkilenen gruplardan biri olan emekliler şuan mevcuttaki emekli maaşları ile geçinmekte güçlük çekiyor. 

para

Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirten emekliler ekonomik olarak zorlanıyor. Ancak temmuz ayında yapılacak zamlarla birlikte emeklilerde kendilerine bir zam yapılmasını istiyor. Eğer emekliler de temmuz ayında zam alırlar ise emekli maaşları bu rakama yükselmiş olacak. İşte detaylar…

6 aylık enflasyon verileri yakın zamanda açıklanacak. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre bu oran netlik kazandı. Ocak ayında emekliler bir zam aldılar ve en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi. Ancak o zamanlardan bu zamana kadar bu zam emeklinin cebine girmeden eridi. Bu 10 bin lira ile geçinmekte güçlük çeken emeliler temmuz ayında zam yapılmasını bekliyor. .

EMEKLİLER ZAM BEKLİYOR

Emekliler, Temmuz ayında zam almak için kolları sıvadı. Resmi kurumlardan henüz zam yapılıp yapılmayacağı açıklanmasa da asgari ücrette de ciddi bir artış bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanlarına göre en düşük emekli maaşına yaklaşık olarak 6 bin lira zam yapılması gündemde. Emekli maaşlarında yapılması planlanan zammın yüzde 30 civarında olması bekleniyor. Bu oran emekli maaşlarına yansıtılır ise de emekliler en düşük 16 bin lira almış olacak.

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