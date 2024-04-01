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Emekliye bal kaymak destek! Ekmek, süt, kırmızı ette para vermeye son!

Bu yıl emekliler için bayram havasında başladı ve öyle de devam edeceğe benziyor. Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 01.04.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 20:24
Emekliye bal kaymak destek! Ekmek, süt, kırmızı ette para vermeye son!

O ilimizde yaşayan emekli vatandaşlara bayram şekeri tadında destek ödemesi müjdesi geldi. Detaylar haberimizde…

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EMEKLİYE SON DAKİKA YENİ SEÇİM MÜJDESİ! HALK EKMEK, HALK SÜT, HALK KART SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖDEMESİ

Türkiye, belediye başkanlarını seçmek için Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken, emekliler oylamanın kilit oyuncuları olarak görülüyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde partiler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, oy farkının çok küçük olması nedeniyle aday vaatleri yarışı da hızlı sürüyor.

Bu seçimde önemli rol oynayan emeklilere pek çok güzel haber peş peşe gelirken, CHP Pamukkale belediye başkan adayı Ali Rıza Ertemur bu müjdelerden birini duyurdu. Ertemur, yaptığı açıklamada, emeklilerin içinde bulunduğu zor durumun farkında olduğunu ve emeklilere yönelik halk ekmeği, halk kartı, halk sütü gibi sübvansiyonları hayata geçireceğini söyledi. Emeklilere yönelik yeni vaatler ardı ardına açıklandı.

EMEKLİLERE YÖNELİK YENİ DESTEK KARARI AÇIKLANDI!

Emeklilere destek amaçlı bir açıklama yapan CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, “Emeklilerimizin almadıkları haklarını telafi etmek için Kent Pamukkale caddesini alırken onlara ekonomik ve sosyal destekle eşlik edeceğiz. Vatandaşlarımız açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ediliyor. 50 gündür Pamukkale sokaklarında vatandaşlarımızla birlikteyim. Yardım isteyen annelerimiz, yardım isteyen emeklilerimiz yüreğimizi parçalıyor.

İnsan odağından şaşmış belediyecilik anlayışı vatandaşlarımıza hiçbir destek vermiyor. Bu durum kabul edilemez. Biz Pamukkale’de bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Hükümetin yanlış ekonomi politikalarından doğan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşına hizmet götürmekten aciz belediyecilik Pamukkale’mizden gidecek” dedi.

Seçim sonrasında vatandaşlara ekonomik ve sosyal destek vereceklerini belirten Ertemur, “Seçimlerden sonra Pamukkale Şehri'ni devraldığımızda vatandaşın yanında olacağız ve emeklilerimiz ekonomik ve sosyal desteklerimiz unutulup yok sayılıyor. Emeklilerin hak etmedikleri yardımların telafisi için ekmek, halk sütü, halk kartı gibi destekler sağlayacağız. Pamukkale'de gülümsemeyen kimse kalmayacak. Pamukkale'mizi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız. “Önce Pamukkale, önce Pamukkaleli diyoruz” dedi.

Seçilmeleri halinde emeklilere göreve gelir gelmez yeni maaş ödemeye başlayacaklarını belirten Ertemur, emeklilere ve ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olacaklarını ve destekleri güçlendirerek artırmaya devam edeceklerini söyledi.

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