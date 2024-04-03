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Emekliye gece yarısı indirim geldi! Artık yüzde 10 daha ucuz!

Emeklilere yönelik hızlı tren biletleri için indirim açıklandı. İşte son dakika duyuruları ve indirim tutarları.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:31
Emekliye gece yarısı indirim geldi! Artık yüzde 10 daha ucuz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, son dakika açıklamasında önceki gün emeklilere yönelik tren bileti fiyatlarında indirime gidildiği haberine ilişkin detayları paylaştı. Sözlerine bu yılın emekliler yılı olduğunun ilanına değinerek başlayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Yerel yönetimler ve merkezi iş birliğiyle kaynaklarımızı emeklilerimizin fiziksel ve ruhsal sağlığın yanı sıra kültürel ve sosyal gelişmeyi desteklemek için seferber ediyoruz. Bu kapsamda emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve aynı zamanda da rahat seyahat edebilmesi için yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Bu çalışmayla emeklileri seyahat ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunurken en azından biraz seyahat etmeye teşvik etmeyi hedefliyoruz”

YHT SEFERLERİ DE ARTIRILDI

Ara dönem ve resmi tatillerde beklenen trafik sıkışıklığının yaşanmaması için hizmetlerin artırıldığını söyleyen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Emekliye gece yarısı indirim geldi

"Ülkenin her köşesinde başlattığımız demiryolu hamlesiyle yüksek hızlı tren seferleri hızlandı. ulaşım ve yüksek hızlı demiryolu hatları inşa edilmekte. Mevcut demiryolu sistemimiz iyileştirildi ve modernize edildi, sorunsuz çalışıyor. Ulusal ve yerli demiryolu sanayimiz büyüyor.TCDD Taşımacılık AŞ'deki genel yönetimimiz 2023 yılına kadar 255 milyon yolcu taşıyacak. trenlere olan talep artıyor, farklı güzergahlarda işlettiğimiz turistler ve diğer trenler sayesinde Anadolu'nun tarihi ve doğal güzellikleri keşfediliyor, bölgeler arası etkileşim, ticaret ve trafik artıyor. Ramazan ve bayram yarıyıl tatilinde artan yolcu talebini karşılamak, aynı zamanda halkımızın sevdikleriyle huzur içinde vakit geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldık.

5 Nisan’dan itibaren hızlı tren güzergahlarında ilave seferlerle kapasiteyi 18 bin 84 koltuk artıracağız. Günlük uçuş sayısını Ankara-İstanbul hattı üzerinde 13+13'ten 14+14'e, Konya-İstanbul hattı üzerinde ise 4+4'ten 5+5'e çıkarıyoruz. Ayrıca Cuma ve Pazar günleri faaliyet gösteren Ankara-Konya güzergahında 1+1 hafta sonu servisi de Cumartesi günü gerçekleştirilecek."

YHT'ye yeni eklenen seferlerin bayram sonrasında da devam edeceğini söyleyerek sözlerine devam eden Bakan Uraloğlu, "Bugüne kadar yaklaşık olarak 84 milyon 260 bin yolcu ile hizmet veren yüksek hızlı trenlerimiz, şehirler arası günübirlik seyahati mümkün kıldı ve büyük bir avantaj sağladı. şehirlerimizin çehresini değiştirerek marka şehirlere dönüştürdük. Yarıyıl tatili dışında sezonluk olarak yolcu trafiğinde artış yaşanıyor. Dolayısıyla tedbir amaçlı olarak yüksek hızlı tren kapasitelerini ciddi oranda artırdık.” dedi.

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