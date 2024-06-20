Emekliye maaş kadar ikramiye müjdesi! 15 milyon şanslı emekliden biri de siz olabilirsiniz

Haziran 2024'te emekli maaşı ödeme takvimi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyuruldu. SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri ve EYT emeklilerini kapsayan bu takvimde, belirtilen maaş ödeme tarihlerinin yanı sıra bir defaya mahsus olacak ek ödeme tarihi de netleşti. Başvuru şartı olmadan geri ödemesiz ve karşılıksız olarak verilecek olan bu ödeme, emekli vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.





EMEKLİLERİN DURUMU VE BANKALARIN YENİ EK ÖDEME FIRSATLARI

Türkiye'de EYT yasasıyla birlikte emekli sayısı 16 milyon 266 bin kişiye ulaştı. Ancak emekli maaşları, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında yetersiz kaldı.

Bu zor durumda olan milyonlarca emekli, bankaların sunduğu yeni ek ödeme imkanlarıyla nefes almaya çalışıyor. Kamu bankalarının emekli promosyonlarına ilişkin güncellemelerinin ardından özel bankalar da emeklilere yönelik benzer fırsatlar sunmaya başladı. Garanti BBVA Bankası özellikle dikkat çekerek emekli müşterilerine 13.950 TL tutarında yeni bir ek ödeme paketi sunuyor.





EMEKLİLERE ÖZEL PROMOSYON FIRSATI GARANTİ BBVA'DAN

Garanti BBVA, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere özel olarak 15.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, maaşlarını Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla taşıyabilirler.