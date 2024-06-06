Emekliye yolculukta indirim zorunluluğu! Şehirlerarası otobüslerde yüzde 20 indirim yapılacak

Emekli Yolculara Şehirlerarası Otobüslerde İndirim Zorunlu Hale Geldi

Karayolu taşıma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, emekli yolculara şehirlerarası otobüslerde yüzde 20 indirim yapılması zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve emekli olduğunu belgeleyen herkes bu indirimden faydalanabilecek.

Ayrıca, yönetmeliğe uymayan taşımacılık firmaları her ihlal için 5 uyarı alacak. Bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Son dakika haberi! Karayolu taşıma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, emekli yolcular şehirlerarası otobüslerde yüzde 20 indirim alacak. Bu düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İndirimden Faydalanmak İçin:

Emekli olduğunuzu belgeleyen kimlik belgenizi ibraz etmeniz yeterli.

İndirim, Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden uygulanacak.

Bakan Işıkhan'dan Emeklilere Müjdeler:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilere yönelik yeni destekleri açıklamıştı. Bu destekler arasında şehirlerarası otobüslerde %20 indirim de yer alıyor.

Işıkhan, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını da duyurmuştu.