Emekliyi şaha kaldıracak zam müjdesi! Az önce duyuruldu: Bu rakam bayram ettirir

Emeklilere bayram ettirecek haber! Zam oranlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ ZAM ORANLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçim sonrasında emeklilerin hükümete olan tepkisi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Emekli vatandaşların maaşlarıyla ilgili iyileştirme çalışmalarının Temmuz ayında yapılacağı söyleniyordu. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarında 6 aylık enflasyon oranı 3 Temmuz tarihinde açıklanacak ve bu oranlar kapsamında maaşlara zam yapılmış olacak.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonun senenin ilk yarısında zirveye çıkmasını beklediğini ve bu oranların emekli maaşlarını etkileyeceğini dile getirdi. Temmuz ayında enflasyon oranları emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek. İlk 6 aylık TÜFE oranlarına göre maaşlara zam yapılacak. Aynı zamanda Temmuz ayında en düşük emekli maaşlarına da zam yapılması bekleniyor. Taban maaş yükselişi emekli maaşlarını önemli oranda etkileyecek. Artışlarla ilgili yeni kararların zam dönemine yakın süreçte açıklanması tahmin ediliyor.