DOLAR
37,93 0,32%
EURO
41,04 0,51%
ALTIN
3.798,1 -0,83%
BITCOIN
3.093.292,19 1,25%

Emtia Piyasası Karışık Seyir İzledi: Tarife Endişeleri ve Jeopolitik Gelişmeler Etkili

Emtia piyasası, ABD Başkanı Trump'ın tarife açıklamaları ve jeopolitik gelişmelerle dalgalandı. Bakır, 10 ay sonra rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:06
Emtia Piyasası Karışık Seyir İzledi: Tarife Endişeleri ve Jeopolitik Gelişmeler Etkili

Emtia Piyasası Tarife Endişeleriyle Dalgalı Geçti

Geçtiğimiz hafta, emtia piyasasında ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil tarifeleri ve dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler nedeniyle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine çevrildi.

Trump, geçen hafta yerli üretimi artırmak amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik bir kararname imzaladı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde, bu durumu "Amerika’nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Tarife endişeleri, ABD Merkez Bankası (Fed)’nın ileride atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik belirsizlik nedeniyle bir sonraki faiz indiriminin gecikebileceğini belirtti.

Bank of America'nın 2025 Altın Tahmini

Geçen hafta, jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alırken, ABD ile Rusya arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için yürütülen görüşmeler sınırlı bir iyimserlik yarattı. Ancak İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan politikaları güvenli liman talebini artırdı.

Bank of America, 2025 için altın fiyat tahminini 2,750 dolardan 3,063 dolara çıkardığını duyurarak, Trump’ın tarifelerle yürüttüğü "saldırgan" yaklaşımın fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Trump'ın ithal otomobillere yönelik gümrük vergisi açıklamalarının platin ve paladyum fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Bu gelişmeler sonucu, altının ons fiyatı 3,086,79 dolara ulaşarak rekor tazelerken, haftayı 2,085 dolar seviyesinden tamamladı.

Baz Metallerde Karışık Seyir

Geçtiğimiz hafta, baz metallerde de tarife endişeleriyle birlikte karışık bir seyir izlendi. Trump'ın bakıra uygulamayı düşündüğü tarifeler, arz sıkıntısı ve Çin’in destekleyici adımları, bakır fiyatını 5,33 dolara taşıyarak 10 ay sonra rekor tazeledi. Ancak bu rekor seviyeden gerileyen bakır, haftayı 5,08 dolardan kapattı.

Tezgah üstü piyasalarda geçen hafta bakır fiyatları yüzde 0,1, nikelde ise yüzde 2,5 arttı. Ancak çinko, kurşun ve alüminyum fiyatlarında sırasıyla yüzde 3, yüzde 0,8 ve yüzde 2,3'lük azalmalar gözlemlendi.

Petrol Fiyatlarında Yükseliş

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki düşüş ve ABD'nin Venezuela ile İran'ın petrol ihracatını sınırlama çabalarıyla geçen hafta yükseldi. Trump, Venezuela'dan petrol veya doğal gaz satın alan ülkelerin ABD ile yaptığı ticarette yüzde 25'lik tarife ödemek zorunda kalacağını belirtmişti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının 3,3 milyon varil azalarak 433,6 milyon varile düştüğünü açıkladı. Bu durum, uzmanların beklentisinin altında bir düşüş olmasını ifade ediyor ve talebin artmakta olduğunu gösteriyor.

Tarım Emtialarında Karışık Seyir

Geçtiğimiz hafta tarım emtialarında karışık bir seyir izlenirken, Karadeniz'deki belirsizlikler ve kritik hava koşulları fiyatları etkilemeye devam etti. ABD enerji ve ticaret politikalarındaki muhtemel değişiklikler, fiyatlar üzerinde etkili oldu.

USDA'nın açıklayacağı "Tahıl Stokları" ve çiftçilerin yaklaşan ekim sezonularına ilişkin tahminlerinin güncel durumu, fiyatlar üzerinde belirleyici olabilir. Bu bağlamda, büyük değişiklikler öngörülüyor.

Kısacası, geçen hafta temel emtia fiyatlarında dalgalanmalar gözlemlenirken, belirsizliklerin artması yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
2
10 bin TL emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni maaşınız az önce açıklandı
3
Adana OSB'de Sanayide Kullanılabilir 35 Ham Madde Tespit Edildi
4
Avrupa Borsalarında Olumsuz Seyir Devam Ediyor
5
OECD Raporu: Küresel Okyanus Ekonomisinde Büyüme Tehdit Altında
6
Karakaya Barajı'nda Yenilenen Türbin Çarkı ile Verimlilik Artıyor
7
Türkiye Tohum Sektöründe Küresel Bir Güç Oluyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!