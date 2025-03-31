Emtia Piyasası Karışık Seyir İzledi: Tarife Endişeleri ve Jeopolitik Gelişmeler Etkili

Emtia Piyasası Tarife Endişeleriyle Dalgalı Geçti

Geçtiğimiz hafta, emtia piyasasında ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil tarifeleri ve dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler nedeniyle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine çevrildi.

Trump, geçen hafta yerli üretimi artırmak amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik bir kararname imzaladı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde, bu durumu "Amerika’nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Tarife endişeleri, ABD Merkez Bankası (Fed)’nın ileride atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik belirsizlik nedeniyle bir sonraki faiz indiriminin gecikebileceğini belirtti.

Bank of America'nın 2025 Altın Tahmini

Geçen hafta, jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alırken, ABD ile Rusya arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için yürütülen görüşmeler sınırlı bir iyimserlik yarattı. Ancak İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan politikaları güvenli liman talebini artırdı.

Bank of America, 2025 için altın fiyat tahminini 2,750 dolardan 3,063 dolara çıkardığını duyurarak, Trump’ın tarifelerle yürüttüğü "saldırgan" yaklaşımın fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Trump'ın ithal otomobillere yönelik gümrük vergisi açıklamalarının platin ve paladyum fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Bu gelişmeler sonucu, altının ons fiyatı 3,086,79 dolara ulaşarak rekor tazelerken, haftayı 2,085 dolar seviyesinden tamamladı.

Baz Metallerde Karışık Seyir

Geçtiğimiz hafta, baz metallerde de tarife endişeleriyle birlikte karışık bir seyir izlendi. Trump'ın bakıra uygulamayı düşündüğü tarifeler, arz sıkıntısı ve Çin’in destekleyici adımları, bakır fiyatını 5,33 dolara taşıyarak 10 ay sonra rekor tazeledi. Ancak bu rekor seviyeden gerileyen bakır, haftayı 5,08 dolardan kapattı.

Tezgah üstü piyasalarda geçen hafta bakır fiyatları yüzde 0,1, nikelde ise yüzde 2,5 arttı. Ancak çinko, kurşun ve alüminyum fiyatlarında sırasıyla yüzde 3, yüzde 0,8 ve yüzde 2,3'lük azalmalar gözlemlendi.

Petrol Fiyatlarında Yükseliş

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki düşüş ve ABD'nin Venezuela ile İran'ın petrol ihracatını sınırlama çabalarıyla geçen hafta yükseldi. Trump, Venezuela'dan petrol veya doğal gaz satın alan ülkelerin ABD ile yaptığı ticarette yüzde 25'lik tarife ödemek zorunda kalacağını belirtmişti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının 3,3 milyon varil azalarak 433,6 milyon varile düştüğünü açıkladı. Bu durum, uzmanların beklentisinin altında bir düşüş olmasını ifade ediyor ve talebin artmakta olduğunu gösteriyor.

Tarım Emtialarında Karışık Seyir

Geçtiğimiz hafta tarım emtialarında karışık bir seyir izlenirken, Karadeniz'deki belirsizlikler ve kritik hava koşulları fiyatları etkilemeye devam etti. ABD enerji ve ticaret politikalarındaki muhtemel değişiklikler, fiyatlar üzerinde etkili oldu.

USDA'nın açıklayacağı "Tahıl Stokları" ve çiftçilerin yaklaşan ekim sezonularına ilişkin tahminlerinin güncel durumu, fiyatlar üzerinde belirleyici olabilir. Bu bağlamda, büyük değişiklikler öngörülüyor.

Kısacası, geçen hafta temel emtia fiyatlarında dalgalanmalar gözlemlenirken, belirsizliklerin artması yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.