En ucuz sıfır otomobilde zirve değişti! Fiat bayram öncesi son golünü attı!

Fiat markası bayram öncesi müşterilerinin yüzünü güldürdü! Piyasayı sallayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FIAT ARAÇ KAMPANYASI

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar markaların araç kampanyalarını yakından takip ediyor. Fiat markası tarafından yapılan son duyurulara göre hafif ticari araç sahibi olmak isteyen müşterilerine özel Fiat Fiorino model için büyük indirim başladı.





Fiat Fiorino yakıt tasarrufu, aile arabası ve modern tasarımıyla dikkatleri çekerken 688 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.