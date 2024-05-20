En ucuza orada satılıyordu, artık bedava! O ilçede yaşayanlar bayram edecek

Ülkemizin birden fazla il ve ilçesinde hali hazırda ekmeğe zam yapıldı ancak bu ilçede yaşayan vatandaşlar ekmeği bedava alıyorlar. Detaylar haberimizde…







TÜRKİYE’NİN EN UCUZ EKMEĞİ ARTIK ÜCRETSİZ OLDU

Türkiye'nin en ucuz ekmeği artık bedava satılacak. Muhtarlıklara kasa kasa ekmek gönderildi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol göreve geldiğinde 400 gram ekmeği 1 liraya satma alışkanlığını değiştirerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılması yönünde adım attı. Bu çalışmalar sayesinde Kestel Belediyesi, modern üretim tesisinde hazırlanan 400 gram ekmeği 1.500 aileye ücretsiz dağıtmaya başladı.

Başkan Erol, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini 1 sterline değil, bedavaya insanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Belediye Başkanı Ferhat Erol, kentteki fırında üretilen 400 gram kaliteli ekmeğin piyasa fiyatının yarısı olan 10 liradan satılmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca Bursa'da en ucuz ekmeği sağladıklarını vurguladı ve herkes için erişilebilir satış noktalarını artırdıklarını söyledi. Günde yaklaşık 6 bin ekmek ürettiklerini ve 15 bin somuna kadar ekmek kapasitelerinin bulunduğunu söyledi. Merkez dışında herhangi bir satış faaliyetinin bulunmadığını ancak kırsal kesimdeki yoksul ailelere elebaşı aracılığıyla ekmek dağıttıklarını söyledi. Yaklaşık 30 mahalleye ekmek dağıttıklarını söyledi.