Enerji Bakan Yardımcısı Demircan: 2035'te Kurulu Güç 220 Bin Megavata Çıkacak

Enerji Bakan Yardımcısı Demircan, Türkiye'nin Enerji Hedeflerini Açıkladı

Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, ülke genelindeki enerji potansiyelinin büyük bir çıkış yakaladığını belirtti. Demircan, Türkiye'nin hidroelektrik potansiyelinin 12-13 bin megavat seviyelerinden 32 bin megavata yükseldiğini ve rüzgar ile güneş enerjisi kapasitesinin 30 bin megavatı aştığını dile getirdi.

Yeni Hedef: 220 Bin Megavat

Demircan, gelecek hedeflerini daha iddialı çizerek, 2035 itibarıyla mevcut 114 bin megavat olan toplam kurulu gücün 220 bin megavat seviyelerine ulaşmasını beklediklerini vurguladı. Bu hedefin yaklaşık 120 bin megavatının yenilenebilir kaynaklardan oluşacağını da ekledi. Demircan, devletin yatırımcı rolünden çıkarak özel sektöre bu alanda önemli bir yükümlülük bıraktığını ifade etti.

İletim Şebekesi ve Yatırım İhtiyacı

Demircan, 80 milyar dolarlık bir yatırım büyüklüğü öngördüklerini belirterek, enerjinin sisteme entegre edilmesi için iletim şebekesinin geliştirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Ayrıca, hidroelektrik santrallerin iletim şebekesinin esneklik katsayısının artırılmasında kritik rol oynayacağına dikkat çekti.

Su Yönetimi ve Kuraklık Endişesi

Kuraklığın, tüm dünyanın karşılaştığı bir sorun olduğunu belirten Demircan, Türkiye'nin bu tehdidin farkında olduğunu ve önlem alınması gerektiğini kaydetti. Devlet Su İşleri tarafından gerekli hazırlıkların yapıldığını, suyun daha iyi yönetimi ve havza optimizasyonunun önemini vurguladı.

Hidroelektrik Sektörünün Geleceği

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven de, sektördeki gelişmeler ve istihdam açısından önemli veriler paylaştı. Güven, hidroelektrik kurulu gücünün 32 bin megavata yükseldiğini, bu süreçte her yıl yaklaşık 1000 megavatlık bir HES kurulu gücünün sisteme kazandırıldığını açıkladı.

2035 Hedefleri ve Sürdürülebilirlik

2035 yılına kadar 11 bin megavatlık yeni HES kurulu gücünü ülkeye kazandıracaklarını belirten Güven, hidroelektrikteki yıllık 180 bin gigavatsaat potansiyele dikkat çekti. HES yatırımlarının devamlılığının sürdürülebilir kalkınma için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Etkili bir enerji arz güvenliği sağlamanın ve cari açığı azaltmanın önemine işaret eden Güven, yenilenebilir enerji ihracatçısı olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.