DOLAR
34,75 -0,03%
EURO
36,52 0,09%
ALTIN
2.952,72 -0,04%
BITCOIN
3.332.968,81 -0,33%

Enerji Bakan Yardımcısı Demircan: 2035'te Kurulu Güç 220 Bin Megavata Çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan, 2035 hedeflerini ve hidroelektrik santrallerin gelecekteki rolünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:02
Enerji Bakan Yardımcısı Demircan: 2035'te Kurulu Güç 220 Bin Megavata Çıkacak

Enerji Bakan Yardımcısı Demircan, Türkiye'nin Enerji Hedeflerini Açıkladı

Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, ülke genelindeki enerji potansiyelinin büyük bir çıkış yakaladığını belirtti. Demircan, Türkiye'nin hidroelektrik potansiyelinin 12-13 bin megavat seviyelerinden 32 bin megavata yükseldiğini ve rüzgar ile güneş enerjisi kapasitesinin 30 bin megavatı aştığını dile getirdi.

Yeni Hedef: 220 Bin Megavat

Demircan, gelecek hedeflerini daha iddialı çizerek, 2035 itibarıyla mevcut 114 bin megavat olan toplam kurulu gücün 220 bin megavat seviyelerine ulaşmasını beklediklerini vurguladı. Bu hedefin yaklaşık 120 bin megavatının yenilenebilir kaynaklardan oluşacağını da ekledi. Demircan, devletin yatırımcı rolünden çıkarak özel sektöre bu alanda önemli bir yükümlülük bıraktığını ifade etti.

İletim Şebekesi ve Yatırım İhtiyacı

Demircan, 80 milyar dolarlık bir yatırım büyüklüğü öngördüklerini belirterek, enerjinin sisteme entegre edilmesi için iletim şebekesinin geliştirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Ayrıca, hidroelektrik santrallerin iletim şebekesinin esneklik katsayısının artırılmasında kritik rol oynayacağına dikkat çekti.

Su Yönetimi ve Kuraklık Endişesi

Kuraklığın, tüm dünyanın karşılaştığı bir sorun olduğunu belirten Demircan, Türkiye'nin bu tehdidin farkında olduğunu ve önlem alınması gerektiğini kaydetti. Devlet Su İşleri tarafından gerekli hazırlıkların yapıldığını, suyun daha iyi yönetimi ve havza optimizasyonunun önemini vurguladı.

Hidroelektrik Sektörünün Geleceği

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven de, sektördeki gelişmeler ve istihdam açısından önemli veriler paylaştı. Güven, hidroelektrik kurulu gücünün 32 bin megavata yükseldiğini, bu süreçte her yıl yaklaşık 1000 megavatlık bir HES kurulu gücünün sisteme kazandırıldığını açıkladı.

2035 Hedefleri ve Sürdürülebilirlik

2035 yılına kadar 11 bin megavatlık yeni HES kurulu gücünü ülkeye kazandıracaklarını belirten Güven, hidroelektrikteki yıllık 180 bin gigavatsaat potansiyele dikkat çekti. HES yatırımlarının devamlılığının sürdürülebilir kalkınma için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Etkili bir enerji arz güvenliği sağlamanın ve cari açığı azaltmanın önemine işaret eden Güven, yenilenebilir enerji ihracatçısı olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye Barajları ve Hidroelektrik...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye Barajları ve Hidroelektrik...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deutsche Bank, Türkiye Ekonomisinde Yumuşak İniş Bekliyor
2
TCMB'den İki Yeni TL Depo Alım İhalesi Düzenlendi
3
WORLDEF Dubai E-Ticaret Fuarı Başladı: Türkiye'den 35 Marka Stant Açtı
4
Ticaret Bakanı Bolat, Türkmenistan'da İhracat Fuarına Katıldı
5
Memura emekliye talih kuşu kondu! En düşük maaş yıllar sonra oh çektirecek!
6
Türk Lirası Reel Değerinde 4 Yılın Zirvesi: Merkez Bankası Verileri Açıklandı
7
Siber Pazartesi'de ABD Tüketicileri 13,3 Milyar Dolar Harcadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı