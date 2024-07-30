Enerji Bakanı Bayraktar, Türkmenistan ile Enerji İşbirliğini Güçlendiriyor

Alparslan Bayraktar'dan Türkmenistan ile Enerji İşbirliği Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan ile enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli görüşmeler yaptı.

Aşkabat Ziyareti ve Temaslar

Bu kapsamda, Bakan Bayraktar, Aşkabat’ta Türkmenistan'ın Enerji Bakanı Annageldi Saparov ve Türkmenistan Jeoloji Genel Müdürü Gurbangeldi Garlyev ile bir araya geldi. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Garlyev ile doğal gaz işbirliğinin yanı sıra maden sektöründeki olası işbirliklerini ele aldıklarını belirtti.

Maden ve Doğal Gaz İşbirlikleri

Bayraktar, görüşmelerin ardından şunları söyledi: "İnanıyorum ki doğal gazda olduğu gibi maden alanında da birlikte çalışarak iki ülkenin faydasına olacak projelere imza atacağız." Bu sözler, Türkiye ve Türkmenistan arasında enerji ve doğal kaynaklar alanındaki ilişkilerin derinleşeceği mesajını veriyor.

Elektrik Alanında Strateji Paylaşımı

Ayrıca, Bayraktar, Saparov ile yaptığı görüşmede, elektrik üretimine dair önümüzdeki döneme dair stratejilerin paylaşımında bulundu. Bayraktar, bu görüşme ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Elektrik üretiminin yanı sıra komşularımızla ve bölgemizdeki ülkelerle elektrik enterkonneksiyonunu genişletmenin önemine dikkat çektik. Bu alanlarda olası işbirliği imkanlarını ele aldık. Türkmenistan ile uzun yıllara varan iyi ilişkilerimizin elektrik alanında atacağımız yeni adımlarla birlikte daha da ileri taşınacağına inanıyorum."