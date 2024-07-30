Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkmenistan ile Enerji İşbirliğini Güçlendiriyor

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan ile işbirliğini artırmak için görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 19:32
Enerji Bakanı Bayraktar, Türkmenistan ile Enerji İşbirliğini Güçlendiriyor

Alparslan Bayraktar'dan Türkmenistan ile Enerji İşbirliği Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan ile enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli görüşmeler yaptı.

Aşkabat Ziyareti ve Temaslar

Bu kapsamda, Bakan Bayraktar, Aşkabat’ta Türkmenistan'ın Enerji Bakanı Annageldi Saparov ve Türkmenistan Jeoloji Genel Müdürü Gurbangeldi Garlyev ile bir araya geldi. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Garlyev ile doğal gaz işbirliğinin yanı sıra maden sektöründeki olası işbirliklerini ele aldıklarını belirtti.

Maden ve Doğal Gaz İşbirlikleri

Bayraktar, görüşmelerin ardından şunları söyledi: "İnanıyorum ki doğal gazda olduğu gibi maden alanında da birlikte çalışarak iki ülkenin faydasına olacak projelere imza atacağız." Bu sözler, Türkiye ve Türkmenistan arasında enerji ve doğal kaynaklar alanındaki ilişkilerin derinleşeceği mesajını veriyor.

Elektrik Alanında Strateji Paylaşımı

Ayrıca, Bayraktar, Saparov ile yaptığı görüşmede, elektrik üretimine dair önümüzdeki döneme dair stratejilerin paylaşımında bulundu. Bayraktar, bu görüşme ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Elektrik üretiminin yanı sıra komşularımızla ve bölgemizdeki ülkelerle elektrik enterkonneksiyonunu genişletmenin önemine dikkat çektik. Bu alanlarda olası işbirliği imkanlarını ele aldık. Türkmenistan ile uzun yıllara varan iyi ilişkilerimizin elektrik alanında atacağımız yeni adımlarla birlikte daha da ileri taşınacağına inanıyorum."

İLGİLİ HABERLER

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek

Akbank müşterilerine nakit desteği! Tüm şubelerde geçerli olacak: 80.000 TL nakit veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Tuvalet kağıdı, bebek maması, makyaj malzemeleri indirimde! ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos aktüel ürünler

Akbank müşterilerine nakit desteği! Tüm şubelerde geçerli olacak: 80.000 TL nakit veriliyor

Bitcoin'e Trump etkisi! İstenen açıklama geldi: Bitcoin yukarı tırmandı!

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 90 gün tek kuruş ödemek yok: 50.000 TL kredi çıktı!

Yüksek IQ'ya sahip insanların sadece yüzde 3'ü bu matematik bulmacasını 10 saniyede çözebiliyor

Kamuya Ağustos'ta memur alımı başladı! En az 50 KPSS puan ile memur olma şansı

Mevduat hesabı Temmuz'un sonunda değişti! 32 ve 46 günlük getirilerde devasa artış!

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı