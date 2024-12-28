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Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Türkiye'nin enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Detaylar ve kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:37
Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

Enerjide Acele Kamulaştırma Süreci Başladı

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için acele kamulaştırma kararları alındı. Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi olarak duyuruldu.

Kamulaştırılacak Taşınmazlar

Bu kapsamda, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait "154 kV Yeniçates-Zonguldak-2 Enerji İletim Hattı"nın 12-24 numaralı direkleri arasının deplase edilmesi amacıyla gerekli taşınmazlar kamulaştırılacak. Ayrıca, "154 kV (Bodrum-1-Yeniköy) Brş.N.-Yalıkavak Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında belirlenen taşınmazlar da acele kamulaştırma kapsamına alındı.

Siirt ve Bilecik Projeleri

Siirt'te inşa edilecek Kırgeçit Regülatörü ve hidroelektrik santrali (HES) için gerekli taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Ayrıca, Metristepe Rüzgar Enerjisi Santrali için Bilecik'te, R3-Çorum-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla da Çorum'da bazı taşınmazların tescili Hazine adına yapılacak.

Güneş Enerjisi Santralleri İçin Kamulaştırma

Elmadağ-1 güneş enerjisi santrali (GES) ve Sivrihisar-1 GES elektrik üretim tesisleri için de gerekli olan taşınmazların, Ankara ve Eskişehir'de EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bu kararlar, Türkiye'nin enerji üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen stratejik projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla alınmıştır.

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