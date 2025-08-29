DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,01 0,3%
ALTIN
4.513,07 -0,13%
BITCOIN
4.568.150,89 0,79%

Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları: Santraller ve Nakil Hatları İçin Hazine Tescili

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Ankara, İzmir, Edirne, Eskişehir ve TEİAŞ projelerine ait taşınmazlar enerji yatırımları için acele kamulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:16
Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları: Santraller ve Nakil Hatları İçin Hazine Tescili

Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları: Santraller ve Nakil Hatları İçin Hazine Tescili

Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin çeşitli illerinde kurulacak enerji üretim tesisleri ve iletim hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazların acele kamulaştırılacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar detayları

2BZ BES Çubuk Biyogaz Santrali (Yardımcı Kaynak GES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla, Ankara'nın Çubuk ilçesi Sığırlıhacı Mahallesi sınırlarında bulunan 156 ada, 15 parsel numaralı taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Aliağa RES (Yardımcı Kaynak GES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla İzmir'de bulunan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Süloğlu RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla Edirne'de bulunan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kurulacak doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan 492 ada, 15 parsel numaralı taşınmaz da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü adına, 154/33 kilovolt Zeytindalı Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Güzergahı Projesi kapsamında saha ve güzergaha isabet eden bazı taşınmazlar Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılacak.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor; DSİ Diyarbakır'da Arazi Çalışması
2
LPG İthalatı Haziran'da Yüzde 5,8 Azaldı — Cezayir Birinci, İhracat %67 Arttı
3
Haziran'da Lisanslı Elektrik Üretimi yüzde 5,4 Azaldı
4
Küresel Piyasalar: ABD Büyümesi, PCE Verisi ve Fed Beklentileri
5
İstanbul Serbest Piyasada Dolar 41,1480, Avro 48,0160'den Açıldı
6
TMB Başkanı Eren: Türk müteahhitler 'Dünyanın En Büyük 250' listesinde güçleniyor
7
Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları: Santraller ve Nakil Hatları İçin Hazine Tescili

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız