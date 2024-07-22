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Enerjisa Enerji Üçüncü Kez FTSE4Good Endeksi'nde

Enerjisa Enerji, FTSE4Good Endeksi'nde üçüncü kez yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki başarısını pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:34
Enerjisa Enerji Üçüncü Kez FTSE4Good Endeksi'nde

Enerjisa Enerji Üst Üste Üçüncü Kez FTSE4Good Endeksi'nde

Türkiye'nin öncü elektrik dağıtım ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, sürdürülebilirlik odaklı projeler ve insan ile teknoloji entegrasyonu ile dikkat çekiyor. Şirket, FTSE4Good Endeksi'ne üst üste üçüncü kez dahil oldu.

Sürdürülebilirlik ve Etik Yaklaşım

Enerjisa Enerji, insan hakları, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlediği politikaları ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini karşılamayı başardı. Bu yıl yapılan değerlendirmede dağıtım sektöründe %89’luk şartları sağlayarak başarılı bir derece elde etti.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Murat Pınar, Enerjisa Enerji CEO’su, sürdürülebilirlik hedeflerini tüm organizasyon düzeyinde bir temel olarak gördüklerini ve bu alanda kendilerini sürekli geliştirdiklerini belirtti. "Sürdürülebilirlik etki odağında ürün ve hizmetler geliştirmenin yanı sıra, çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarında da yüksek standartlar oluşturuyoruz," dedi.

Şeffaf İletişim ve Denetim

Şirket, bağımsız denetim süreçlerine açık olarak, şeffaflık ilkesini ön planda tutuyor. FTSE4Good Endeksi'ne dahil olmanın, sürdürülebilirlik konusundaki başarılarının bir göstergesi olduğunu söyleyen Pınar, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ gibi dağıtım şirketlerinin liderliğini vurguladı.

Gelecek Hedefleri

Küresel prestije sahip olan FTSE Russell tarafından oluşturulan FTSE4Good Endeksi, insan hakları ve çevresel sorumluluk gibi önemli kriterlere dikkat ederek şirketleri denetliyor. Enerjisa Enerji bu yıl da önceki 4 puanlık derecesini koruyarak, sektöründeki liderliğini pekiştirmiş oldu. Sürdürülebilirlik anlayışındaki kararlılığını gelecekte de devam ettireceğini belirtiyor.

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