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Enflasyon verilerinin paylaşılması sonrası Bakan Şimşek’ten açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, aylık enflasyon oranının bekledikleri gibi gerilediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:59
Enflasyon verilerinin paylaşılması sonrası Bakan Şimşek’ten açıklama geldi

TÜİK, Mart ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Paylaşılan verilere göre, Mart ayında enflasyon oranı aylık olarak yüzde 3.16, yıllık ise yüzde 68.50 olarak görülüyor. Açıklanan oranların bekledikleri gibi olduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, para politikasındaki sıkılaşmanın önemine vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sıkılaşma politikalarının devam edeceğine işaret etti. Şimşek açıklamasında, “Deprem haricinde, harcamalarda sıkılaşma politikası devam edecek.” İfadelerine yer verirken, bu sıkılaşma ile birlikte enflasyon verilerinin sabitleneceğine ve dezenflasyon sürecinin destekleneceğine dikkat çekti. Şimşek, “Asıl önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak ve bu hedefe ulaşana kadar da ne gerekiyorsa onu yapacağız” ifadelerini kullandı.

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