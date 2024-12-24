EPDK, 2025 Lisans Bedellerini Açıkladı

EPDK, 2025 Lisans Bedellerini Belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı için elektrik, şarj ağı işletmeci, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında ön lisans ve lisans alma bedellerini duyurdu. Söz konusu düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK Kurul kararlarıyla resmiyet kazandı.

Elektrik Piyasasında Lisans Bedelleri

Elektrik piyasasında üretim faaliyeti için ön lisans ve lisans alma bedeli, kapasiteye bağlı olarak 73 bin 450 lira ile 3 milyon 566 bin 360 lira arasında değişecek. Lisans yenileme bedeli ise, lisans alma bedelinin %50'si kadar olacak. Yerli doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak için başvuruda bulunan tüzel kişiler, bu bedelin yalnızca %10'unu ödeyecek.

Yıllık lisans bedeli, iç tüketim dahil brüt üretim üzerinden kilovatsaat başına 0,015 kuruş olarak uygulanacak. Dağıtım faaliyeti için lisans alma bedelleri ise 356 bin 690 lira ile 10 milyon 860 bin 460 lira arasında belirlendi. Dağıtım ve iletim faaliyetlerinin yıllık lisans bedeli de kilovatsaat başına 0,015 kuruş olarak belirlendi.

Şarj Ağı İşletmeci Lisanslarına İlişkin Bilgiler

EPDK, şarj ağı işletmeci lisansı ile ilgili 2025 için uygulanacak lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma ücreti tarifelerini de belirledi. Lisans alma bedeli 1 milyon 525 bin 330 lira, lisans tadil bedeli 71 bin 220 lira, lisans sureti çıkarma bedeli ise 15 bin 280 lira olarak kaydedildi.

Doğal Gaz Piyasasında Lisans Bedelleri

Doğal gaz piyasasında lisans alma bedeli, ithalat faaliyetleri için 1 milyon 768 bin 690 lira, boru hattıyla iletim için 13 milyon 253 bin 20 lira, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) iletimi için 642 bin 700 lira, depolamada 3 milyon 556 bin 10 lira, toptan satış ve dağıtımda 882 bin 270 lira, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) için 176 bin 650 lira ve ihracatta ise 355 bin 320 lira olarak belirlenmiştir.

Dağıtım şirketlerinin yapım ve hizmet sertifikası alma ve yenileme bedeli 54 bin 730 lira, sertifika tadil bedeli 18 bin 730 lira, sertifika vize bedeli 9 bin 390 lira ve sertifika sureti çıkarma bedeli 3 bin 850 lira olarak kararlaştırıldı.

Petrol Piyasasında Lisans Bedelleri

2025 itibarıyla petrol piyasasında uygulanacak lisans alma bedelleri; ikrahiye teslimi lisansı için 300 bin lira, petrokimyada işletme lisansı için 266 bin 290 lira, biyodizel için 90 bin 780 lira, işletme atık lisansı için 697 bin 750 lira ve madeni yağ lisansı alma bedeli için 884 bin 350 lira olarak belirlendi. LPG piyasasında dağıtıcı lisansı alma bedeli 3 milyon lira olarak tespit edilirken, lisans sureti çıkarma bedeli 18 bin 80 lira ve LPG otogaz bayilik lisansı alma bedeli 50 bin lira oldu.

Yapılan bu düzenlemeler 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.