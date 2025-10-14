EPDK Başkanı Yılmaz: Gazze Ateşkesi Enerji Güvenliğinde Dönüm Noktası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) tarafından düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının ardından sağlanan ateşkesin enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Ateşkesin enerjiye yansımaları

Yılmaz, enerjinin sadece ekonomik kalkınma için değil, aynı zamanda barış ve istikrarın da temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. "Barışın ve istikrarın tesis edildiği bir coğrafyada, enerji kaynakları çatışma değil, işbirliği aracına dönüşür."

Türkiye'nin ateşkes sürecine katkısına ilişkin olarak Yılmaz, "Türkiye'nin ateşkes sürecine sağladığı katkı da ülkemizin sadece insani yaklaşımının değil barış odaklı stratejik vizyonun bir göstergesidir." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın sıkça vurguladığı sözlere atıfta bulunan Yılmaz, "tarih boyunca bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören zihniyet" nedeniyle insanlığın çektiği acılara dikkat çekti ve insanın her zaman öncelikli olduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerji ve Türkiye'nin dönüşümü

Yılmaz, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirliğin enerji piyasalarının değişmeyen tartışma başlıkları arasında olduğunu belirterek, yenilenebilir kaynakların ithal bağımlılığını azalttığını, jeopolitik riskleri eksilttiğini ve çevresel korumaya katkı sağladığını söyledi. Kurum olarak düzenleyici çerçeveleri, enerji dönüşümünü hızlandıracak, piyasa aktörlerine güven verecek ve vatandaşların enerji sistemine daha etkin katılımını sağlayacak şekilde geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

ERRA gibi kurumlar arası platformlarda bölgesel enerji politikalarının şekillenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, bugün ev sahipliği yapılan kolektif öz tüketim ve enerji toplulukları konusundaki uluslararası deneyimlerin ve iyi uygulama örneklerinin tartışılacağı çalıştayın önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Son 20 yılda Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği dönüşüme de dikkat çeken Yılmaz, 2005'te yaklaşık 13 gigavat olan yenilenebilir kurulu gücümüzün, 2025 itibarıyla yaklaşık 73 gigavata yükseldiğini ve bu oranın toplam elektrik kurulu gücümüz içinde yüzde 60'ın üzerinde bir paya ulaştığını belirtti. Bu başarının kararlı enerji politikaları, yerli ve yenilikçi çözümleri teşvik eden düzenleyici çerçeve ile uygun yatırım ve finansman ortamının sonucu olduğunu söyledi.

