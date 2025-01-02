EPDK, Irak ile Elektrik Ticaretine Dikkat Çekiyor: Başvurular 13 Ocak'ta Sonlanıyor

EPDK'den Irak ile Elektrik Ticaretine Yönelik Önemli Duyuru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Irak'a elektrik enerjisi ihracatı ve ithalatı gerçekleştirmek isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin 13 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.

Başvuru Süreci ve Hattın Kullanımı

Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde, Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre - Kasek enterkonneksiyon hattı kullanılarak Irak'a elektrik ihracatı gerçekleştirmek isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile Irak'tan elektrik ithalatı yapmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin belirtilen tarihe kadar başvuru yapmaları zorunlu.

Alfirin Enerji Ticaret AŞ'nin Başvurusu

Bunun yanı sıra, tedarik lisansı sahibi Alfirin Enerji Ticaret AŞ, söz konusu hat üzerinden izole bölge besleme yöntemi ile Irak'a elektrik ihracatı gerçekleştirmek üzere, lisans tadil tarihinden itibaren iki yıl boyunca azami 300 megavat kapasite tahsisi talebinde bulundu.