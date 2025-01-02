DOLAR
35,3 0,18%
EURO
36,62 0,02%
ALTIN
2.996,56 -0,41%
BITCOIN
3.413.785,85 -1,98%

EPDK, Irak ile Elektrik Ticaretine Dikkat Çekiyor: Başvurular 13 Ocak'ta Sonlanıyor

EPDK, Irak'a elektrik ihracatı ve ithalatı için başvuruların 13 Ocak'a kadar yapılması gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:57
EPDK, Irak ile Elektrik Ticaretine Dikkat Çekiyor: Başvurular 13 Ocak'ta Sonlanıyor

EPDK'den Irak ile Elektrik Ticaretine Yönelik Önemli Duyuru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Irak'a elektrik enerjisi ihracatı ve ithalatı gerçekleştirmek isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin 13 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.

Başvuru Süreci ve Hattın Kullanımı

Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde, Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre - Kasek enterkonneksiyon hattı kullanılarak Irak'a elektrik ihracatı gerçekleştirmek isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile Irak'tan elektrik ithalatı yapmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin belirtilen tarihe kadar başvuru yapmaları zorunlu.

Alfirin Enerji Ticaret AŞ'nin Başvurusu

Bunun yanı sıra, tedarik lisansı sahibi Alfirin Enerji Ticaret AŞ, söz konusu hat üzerinden izole bölge besleme yöntemi ile Irak'a elektrik ihracatı gerçekleştirmek üzere, lisans tadil tarihinden itibaren iki yıl boyunca azami 300 megavat kapasite tahsisi talebinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Piyasalarda Gün Ortasında Dolar ve Avro Fiyatları Ne Kadar?
2
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
3
Avro Bölgesi'nde İmalat Sanayi Daralıyor: Aralık PMI Raporu Açıklandı
4
Ziraat Bankası faizi dibe çekti! Tamı tamına 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvuruları patladı!
5
İstanbul'da Aralıkta Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı
6
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı