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Erciyes Teknopark'ta Yerli Seramik Ekipman Üretimi

Kayseri'de Erciyes Teknopark'ta kurulan firma, devlet desteğiyle seramik fırın ekipmanları üretiyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:11
Erciyes Teknopark'ta Yerli Seramik Ekipman Üretimi

Yerli Seramik Fırın Ekipmanları Üretiyor

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir firma, devlet desteğiyle seramik ürünlerin pişirildiği fırınlar için yerli ekipmanlar üretmeye başladı. Kurulduğu 9 aylık süreçte 10 milyon lira öz sermaye yatırımı gerçekleştiren firma, KOSGEB'in AR-GE ve İnovasyon Destek Programı'ndan da 500 bin lira destek aldı.

Hedef: İthalata Son Vermek

Firmanın kurucu ortağı Dr. Levent Şendoğdular, Türkiye'deki seramik sektörünün teknik eksikliklerini gözlemleyerek bu alanda inovasyon yapma kararı aldıklarını belirtti. "Makinelerde kullanılan ısıl dayanımı yüksek fırın malzemelerini üretemiyoruz, daha çok ithal ediyoruz. Biz bu ürünü yerlileştirmek için çaba gösteriyoruz," dedi.

Yüksek Termal Dayanım

Üretilen ürünler, alüminadan yapılmakta olup, yüksek termal dayanım ve şok direnci sağlayan malzemelerdir. Şendoğdular, "Yaptığımız plağın temel malzemesi alüminadır. Bu malzemeyi polimerik bağlayıcılarla şekillendiriyoruz," diye ekledi.

Ürünlerin Kullanımı ve Pazar Hedefleri

Firmanın ürünleri, Kütahya, İstanbul, Ankara gibi farklı bölgelerdeki seramik ve çini sektörlerinde kullanılmakta. Ayrıca, ithal ürünlere göre fiyat olarak daha uygun oldukları ifade ediliyor. Şendoğdular, "Hedefimiz savunma ve havacılık sektörü için de ileri teknolojik seramik üretmek," dedi.

Gelecek Vizyonu

Gelişen seramik ihtiyaçlarına yönelik ürünler üreten firma, tıpkı dünya pazarında olduğu gibi Türkiye'de de seramik sektöründe önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. "Ülkemizin teknik açığını kapatmak için en büyük faydayı sağlamaya çalışıyoruz," diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik...

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik ürünlerin 1200 derecede pişirildiği fırınlarda yerli imkanlarla geliştirilen plakalardan raf üretimine başladı.

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik...

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik ürünlerin 1200 derecede pişirildiği fırınlarda yerli imkanlarla geliştirilen plakalardan raf üretimine başladı.

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik...

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik ürünlerin 1200 derecede pişirildiği fırınlarda yerli imkanlarla geliştirilen plakalardan raf üretimine başladı.

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik...

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik ürünlerin 1200 derecede pişirildiği fırınlarda yerli imkanlarla geliştirilen plakalardan raf üretimine başladı.

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik...

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik ürünlerin 1200 derecede pişirildiği fırınlarda yerli imkanlarla geliştirilen plakalardan raf üretimine başladı.

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik...

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik ürünlerin 1200 derecede pişirildiği fırınlarda yerli imkanlarla geliştirilen plakalardan raf üretimine başladı.

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik...

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, devlet desteğiyle, seramik ürünlerin 1200 derecede pişirildiği fırınlarda yerli imkanlarla geliştirilen plakalardan raf üretimine başladı.

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