Erzurum'da Kadın Girişimcilere Destek Toplantısı Gerçekleşti

Erzurum'da Kadın Girişimciliğe Özel Toplantı

Erzurum'da, kadın girişimciliğini desteklemek ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimciler Özelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek ve Teşvikleri Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı.

Toplantının Amacı: Kadınların Ekonomiye Katılımı

Toplantının en büyük amacı, kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlamak olarak belirlendi. Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, kadın kooperatiflerinin bölgesel kalkınmanın taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Kadın kooperatifleri, yalnızca üretim odaklı değil, dayanışma, girişimcilik ve yerel kalkınma adına da önemli değerler üretmektedir. Bakanlığımızın kadın girişimcilere yönelik sunduğu destek ve teşviklerin sahada görünür hale gelmesi için bu tür toplantıların sürekliliği büyük önem taşıyor. Erzurum'da kadın emeğini ekonomiye kazandırmak için kamu kurumlarıyla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Aile Yılı ve Kadın Girişimciliği

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin kadın politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Aykut, "Kadın girişimciliği yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın da anahtarıdır. Bu noktada kurumlar arası iş birliği, yerel kalkınma için büyük bir fırsat sunuyor." diye konuştu.

Destek ve Teşvik Programları Tanıtıldı

Etkinlikte, KOSGEB, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve DAP İdaresi yetkilileri, kadınlara yönelik mevcut destek ve teşvik programlarını katılımcılara sundu. KOSGEB Erzurum Müdürlüğünden Yezdan Berrak Özkara, KUDAKA'dan Fatih Baltacı ve DAP İdaresi’nden Meryem Özçelik, kurumlarının kadın girişimciliğine dair projelerini tanıttı.

Görüş ve Önerilerde Bulunuldu

Toplantıda, kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılması ve yerel kalkınmada kadınların rolünün artırılması gibi konular ele alındı. Etkinlik, görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Erzurum'da kadın girişimciliğini desteklemek ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimciler Özelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek ve Teşvikleri Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Erzurum'da kadın girişimciliğini desteklemek ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimciler Özelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek ve Teşvikleri Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.