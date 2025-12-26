Erzurum'da Kırmızı Et Zirvesi

Sektör Temsilcileri Vali Mustafa Çiftçi'yi Ziyaret Etti

Erzurum’da kırmızı et sektörü temsilcileri bir araya gelerek sektörün mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları ele aldı.

Ziyarete; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Et ve Süt Kurumu Kurumsal Risk ve Performans Dairesi Başkanı Aydın Yağız, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Erzurum Et Kombina Müdürü İsmail Atasever, Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan ile Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Yılmaz katıldı.

Toplantıda, kırmızı et sektörüne ilişkin yürütülen çalışmalar ile üreticilerin ve sektörün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

