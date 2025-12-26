DOLAR
42,91 -0,2%
EURO
50,52 0,55%
ALTIN
6.232,41 -1,01%
BITCOIN
3.824.677,15 -1,44%

Erzurum'da Kırmızı Et Zirvesi

Erzurum'da kırmızı et sektörünün temsilcileri Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek sektörün mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:16
Erzurum'da Kırmızı Et Zirvesi

Erzurum'da Kırmızı Et Zirvesi

Sektör Temsilcileri Vali Mustafa Çiftçi'yi Ziyaret Etti

Erzurum’da kırmızı et sektörü temsilcileri bir araya gelerek sektörün mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları ele aldı.

Ziyarete; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Et ve Süt Kurumu Kurumsal Risk ve Performans Dairesi Başkanı Aydın Yağız, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Erzurum Et Kombina Müdürü İsmail Atasever, Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan ile Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Yılmaz katıldı.

Toplantıda, kırmızı et sektörüne ilişkin yürütülen çalışmalar ile üreticilerin ve sektörün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

ERZURUM’DA KIRMIZI ET SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ.

ERZURUM’DA KIRMIZI ET SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ.

ERZURUM’DA KIRMIZI ET SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kırmızı Et Zirvesi
2
Kırıkkale'de Saatte 240 Ton Kapasiteli Asfalt Plent Hizmete Girdi
3
OYAK ve KOOP Market'ten Üyelere Özel İndirim İş Birliği
4
Türk Telekom CEO’su Şahin: Suriye Dahil İletişimi Sınırların Ötesine Taşıyoruz
5
Cevdet Yılmaz: Türkiye yapay zekâ ve dijitalleşmeyi kalkınma stratejisinin merkezine koyuyor — ATONET dünya birincisi
6
Kırşehir'de Kuruyemişçiler Yılbaşında Zam Yapmadı
7
Bursa’da Metal İşçileri Eyleme Geçti: Prysmian’da Üretim Durduruldu

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı