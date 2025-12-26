DOLAR
Manisa Salihli'de 'Zeytin 5.0 Projesi'yle Minikler Ağaçtan Sofraya Üretti

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nun 'Zeytin 5.0 Projesi' ile anasınıfı öğrencileri zeytin topladı, üretimi gördü ve 65 litre zeytinyağı elde edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:39
Erken çocukluk eğitiminde üretim ve sürdürülebilirlik örneği

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, anasınıfı öğrencileriyle yürüttüğü "Zeytin 5.0 Projesi" ile zeytinin ağaçtan sofraya uzanan yolculuğunu yaşatarak eğitim verdi. Proje, çocuklara üretim kültürünü ve doğaya saygıyı erken yaşta aşılamayı amaçlıyor.

Okul bahçesindeki yaklaşık 35 zeytin ağacından minik öğrencilerin kendi elleriyle topladığı zeytinler, zeytinyağı fabrikasına götürüldü. Çocuklar toplama, taşıma ve sıkım süreçlerini yerinde izleyerek zeytinin mutfaktaki haline dönüşümünü deneyimledi; böylece zeytin yalnızca bir besin değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak hafızalara kazındı.

Anasınıfı Öğretmeni Sadık Şentürk projenin kapsamını ve hedeflerini şöyle anlattı: "Bu yıl zeytin projesi yazdık. Bahçemizdeki zeytin ağaçlarının toplanması, bakımı, hasadı ve zeytinlerin zeytinyağı fabrikasına götürülmesi gibi tüm aşamaları çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. Bir yıl boyunca zeytinle ilgili her şeyi yerinde görecekler. Yıl sonunda proje çıktılarımızı sergiyle paylaşmayı planlıyoruz. Elde edilen zeytinyağlarını satarak projeyi sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Zeytin, ölmez bir ağaçtır; çocuklarımızın buna sahip çıkmasını istiyoruz"

Okul Müdürü Süleyman Sarı da projenin öğrenme ve farkındalık boyutuna dikkat çekti: "Anasınıfı öğretmenlerimizin hazırladığı zeytin ve sıkım projesi kapsamında öğrencilerimizi zeytinyağı fabrikasına götürdük. Öğrencilerimiz zeytinyağının nasıl üretildiğini görerek ve yaşayarak öğrendi. Böylece zeytinin değerini daha iyi kavradılar. Projede emeği geçen öğretmenlerimiz Sadık Şentürk ve Duygu Yelken’e, velilerimize ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum"

Projenin paydaşları arasında yer alan Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, budanması, sulanması ve gübrelenmesi konularında teknik destek sağladı. Yürütülen çalışmalar sonucunda toplanan zeytinlerden 65 litre zeytinyağı elde edildi.

Okul yetkilileri, yıl sonu sergisiyle proje çıktılarının paylaşılacağını ve elde edilen zeytinyağlarının satışından elde edilecek gelirin projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtti. Zeytin 5.0 Projesi, erken yaşta üretim bilincini ve doğaya saygıyı kazandırma açısından örnek gösteriliyor.

