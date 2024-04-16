Eski yeni arabası olanlar dikkat! TÜVTÜRK okkalı zammı patlattı

2021 ve öncesine ait araçlar için TÜVTÜRK istasyonlarına gitme zorunluluğu getirildi. Randevu sisteminde oluşan yoğunlukların en aza indirilmesi için Türkiye'nin 77 ili üzerinde mobil istasyonlar devreye girdi. Araçların muayene süreçlerinin hızlandırılmasıyla beraber vatandaşlara kolaylık imkanı sunuldu.
Yeni yılla beraber gezici istasyon sayısında artış yaşanması amaçlanırken bu durumda, araç sahiplerine daha fazla erişim ve kolaylık imkanı ele alındı.
Mobil istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet gibi araçların muayeneleri yapılırken, hava destekli fren sistemine sahip araçlar ve egzoz gazı emisyon ölçümleri ise sadece sabit istasyonlarda gerçekleşeceği belirtildi.
Araç muayene ücretlerinde önemli artışlar yaşanırken traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için ücret 586,50 TL’den 927,60 TL’ye; otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlar için ise 1.149,60 TL’den 1.821,60 TL’ye kadar yükselişler yaşandı.
"Karayolları Trafik Kanunu"na göre, muayene süresi geçirilen araçlar için her ay %5 oranında yükseliş yaşanırken ödemeler fazladan alınır. “Ağır Kusurlu” veya “Emniyetsiz” raporlar üzerinden araçların muayenelerine onay alınmamaktadır. Ücretsiz muayene hakkı verilirken ücretli muayene üzerinden 1 ay içerisinde aynı araç grubuyla beraber hizmet verilirken tüm istasyonlarda geçerlilik sağlar. Muayene tekrarı yapılmadan ya da süresi içerisinde gelmeyen araçlardan tam ücret ödemesi gerçekleşir.
2021 ve öncesine ait araçlar için TÜVTÜRK istasyonlarına gitme zorunluluğu getirildi. Randevu sisteminde oluşan yoğunlukların en aza indirilmesi için Türkiye'nin 77 ili üzerinde mobil istasyonlar devreye girdi. Araçların muayene süreçlerinin hızlandırılmasıyla beraber vatandaşlara kolaylık imkanı sunuldu.
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