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Eski yeni emekliye tek sefere mahsus 7500 TL! Bu şarta göre ödenecek

Akbank emeklilere yönelik geniş çaplı bir promosyon kampanyası yürütüyor. Bu promosyon, emekli vatandaşlara ikili destek sunarak, 'Kazanan Akbanklı' programı ile hem emeklilik desteği hem de ek mevduat seçenekleri sunuyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 18:59
Eski yeni emekliye tek sefere mahsus 7500 TL! Bu şarta göre ödenecek

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamada,  bankada hesabı olan müşterilere 7 bin 500 TL'ye kadar ek ödeme sağlanacağı bildirildi.  Akbank, bu kampanya ile birlikte emekli müşterilerine çift avantaj ve ödeme seçeneği sunuyor.

Kazanan Akbanklı" adlı program, emeklilik müşterilerine iki aşamalı promosyon sunmakta. Öncelikle emekli maaşını ya da düzenli gelirini Akbank hesabına aktaran emekliler maaş artışına hak kazanıyor. İkincisi, aynı program çerçevesinde 12 ay düzenli para yatırmanız ve belirli şartları yerine getirmeniz durumunda promosyon olarak 7500 TL'ye kadar chip para kazanabilirsiniz. Çeşitli bankacılık olanaklarından yararlanan emekliler, Akbank'ın sunduğu birçok seçenekten yararlanabiliyor.

Akbank'ın "Kazanan Akbanklı" adlı programına emeklilerin nasıl katılabileceğine ilişkin detaylar da açıklandı. Bu program Akbank'a yeni katılan müşteriler ve uzaktan uygulamalarla müşteri haline gelen müşteriler için geçerlidir. 

Eski yeni emekliye tek sefere mahsus 7500 TL! Bu şarta göre ödenecekEmekliler, Akbank mobil uygulamasından kayıt işlemlerini tamamlayarak promosyona 35 güne kadar katılabilecek ve belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde ek promosyon ödeneği alma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca bu promosyonlarda ödemelerin chip para olarak yapılması, hem nakit ihtiyaçlarda hem de alışverişlerde kullanılabilecek bir ödeme yöntemi sağlamaktadır.

Akbank, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını hafifletmeyi ve ek avantajlar sağlayarak emekliliklerini daha keyifli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

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