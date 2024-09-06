Eskişehir'de Vadişehir Projesi Konutları Sahibine Teslim Ediliyor

Eskişehir'de TOKİ'nin Vadişehir Projesi Tamamlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi'nde gerçekleştirdiği birinci ve ikinci etap konut projelerinin yapımını tamamladı.

Konutların Teslim Süreci

Vadişehir Projesi kapsamında birinci etapta 598, ikinci etapta ise 428 konut, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Üçüncü ve dördüncü etap konutların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmakta.

Toplam Konut Sayısı 15 Bine Yaklaşacak

TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen projelerde, tamamlandığında toplam 3.109 konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı'ndan Açıklamalar

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konutların bulunduğu alanda yapılan incelemelerin ardından basın mensuplarına bilgi vererek, "5 yıllık süreçte TOKİ, Eskişehir'e binlerce konut kazandırdı. Yıl sonuna kadar toplam 3 bin 109 konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız" dedi.

Eleştiriler ve Kentin Geleceği

Albayrak, "25 yıldır bir çivi dahi çakmayanların kentsel dönüşüm dediğimiz konuya ilgisiz kaldığını ve bu süreci reklam yaparak değil, yatırımlarla değerlendirmeleri gerektiğini" vurguladı. Ayrıca, Eskişehir'in karşı karşıya olduğu sorunların; kentsel dönüşüm, su sorunu ve trafik üzerine yoğunlaşması gerektiğini belirtti.

Sonuç Olarak

Eskişehir'in büyüyen ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülecek projelerin sadece reklamlarla yönetilemeyeceğinin altını çizen Albayrak, şehirdeki alt yapının güçlendirilmesi gerektiğini ekledi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde birinci ve ikinci etap konuların yapımı tamamlandı. Vadişehir Projesi'nde birinci etapta 598, ikinci etapta ise 428 konut, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde birinci ve ikinci etap konuların yapımı tamamlandı. Vadişehir Projesi'nde birinci etapta 598, ikinci etapta ise 428 konut, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde birinci ve ikinci etap konuların yapımı tamamlandı. Vadişehir Projesi'nde birinci etapta 598, ikinci etapta ise 428 konut, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde birinci ve ikinci etap konuların yapımı tamamlandı. Vadişehir Projesi'nde birinci etapta 598, ikinci etapta ise 428 konut, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.