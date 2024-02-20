Eskişehir Odunpazarı’nda 52.500 TL’yi veren ev sahibi olacak! Vakıfbank ilgilisine duyurdu

devam ediyor. Bu sefer avantajlı satış fırsatı Eskişehir’deki vatandaşlar için geldi. Eskişehir Odunpazarı’nda Emek mahallesinde 2016 yılında bir binanın zemin katındaki daireyi 52.500 TL’lik teminatla satışa çıkarttı. Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Vakıfbank’ın bu fırsatını kesinlikle kaçırmamalı!

1 MİLYON TL'YE EV SAHİBİ OLMANIZ MÜMKÜN

Özellikle peş peşe artan konut fiyatlarından kaynaklı vatandaşlar 1.000.000 TL’nin altında ev sahibi olamaz duruma geldi. Son dönemlerde 1.000.000 ve 1.500.000 TL aralığında ev bulmak da oldukça zor. Vakıfbank, vatandaşların bu taleplerini karşılayacak harika bir taşınmaz satışı duyurarak vatandaşların sadece 1.050.000 TL’ye ev sahibi olabileceğini duyurdu. 3 + 1 dairenin satışını gerçekleştirecek olan Vakıfbank kalan sürenin bir günden az olduğunu da paylaştı. Güncel olarak bu daire için 1.050.000 TL’lik teklif iletilmiş durumda. Vatandaşlar söz konusu olan 52.500 TL’lik teminat bedelini ödedikten sonra minimum 25.000 TL artış yaparak tekliflerini iletebilir ve daire sahibi olmak için şans yakalayabilirler.





KREDİYE UYGUN BU DAİRE SATIŞI İÇİN 52.500 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Krediye uygun nitelikte satışa çıkartılan bu daire 3 + 1 ve toplamda 106 metrekareye sahip. Odunpazarı’nın Emek mahallesinde yer alan bu daire için belirlenen teminat bedeli ise 52.500 TL olarak iletildi. daire detayları için Hamamyolu Eskişehir Vakıfbank şubesiyle iletişime geçebilirsiniz.