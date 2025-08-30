DOLAR
Eskişehir ve Ankara'da Arazi Toplulaştırma Kararı — DSİ Yürütüyor

Cumhurbaşkanı Kararıyla Eskişehir ve Ankara'daki bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları DSİ tarafından yürütülecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 08:22
Eskişehir ve Ankara'da arazi toplulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında Eskişehir ve Ankara'daki bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yürütülecek.

Hangi mahallelerde uygulanacak?

Eskişehir'de Mihalıççık ilçesinin Dümrek ve Saray mahalleleri ile Sivrihisar ilçesinin Elcik Mahallesi'nde; Ankara'da ise Beypazarı ilçesindeki Mahmutlar ve Kırşeyhler mahallelerinde çalışmalar yapılacak.

Yürütücüsü ve amaç

Çalışmalar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Projenin amacı, tarım arazilerinin düzenlenmesi ve tarla içi altyapı ile verimliliğin artırılmasıdır.

Kararın yayımlanmasıyla ilgili gelişmeler ve uygulama takvimiyle ilgili detaylar ilerleyen dönemde açıklanacaktır.

