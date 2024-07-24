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Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Garanti BBVA, esnaf müşterilerine özel olarak başlattığı kampanya ile %3,85'ten başlayan faiz oranlarıyla ticari ihtiyaç kredisi sunuyor. Ayrıca, Garanti BBVA Mobil üzerinden ilk kez müşteri olanlar için 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı da mevcut.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:22
Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Garanti BBVA, esnaf müşterilerine yönelik düzenlediği kampanya ile büyük bir fırsat sunuyor. %3,85’ten başlayan faiz oranları ile ticari ihtiyaç kredisi imkanı sağlanırken, Garanti BBVA Mobil üzerinden ilk defa müşteri olanlar için 20.000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı da mevcut. Bu kampanya, esnafın finansal ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla hayata geçirildi.

Kimler Faydalanabilir?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda (TESK) aktif kaydı bulunan ve kredi başvurusunda bulunan esnaf müşteriler, bankanın kredi politikalarına uygun olarak kampanyadan faydalanabilecekler.

Kampanya Detayları

Kampanya 22 Mayıs – 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olup, belirlenen tarih aralığında başvurular kabul edilecektir. Kampanyadan yararlanmak için şu şartlar yerine getirilmelidir:

İlk defa müşterimiz olanların, müşteri olma sürecini Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlamaları gerekmektedir. Uzaktan müşteri olma süreci herhangi bir nedenle tamamlanamaz ve süreç şubede devam ederse, kampanyadan faydalanılamaz.

Yıllık maliyet oranı olarak ifade edilen oran, efektif yıllık faiz oranı olup, hesaplamasına sigorta primi dahil edilmemiştir. Kredinin toplam maliyeti, kredi taksitlerinin toplamı ve tahsis ücretini içermektedir. Tahsis ücretine %5 oranındaki BSMV dahil edilmiştir. Taksit tutarları ve ödeme planı, aylık eşit taksitli kredi seçeneğine göre hesaplanmıştır.

Kredi başvuruları, bankamızca yapılacak nihai değerlendirme sonucu herhangi bir olumsuz duruma rastlanmaması kaydıyla kesin onaya dönüştürülecektir. Faiz oranları, ücretler, talep edilen kredi tutarı ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Bankamız, faiz oranını, ücret tutarlarını, vadeyi, kampanya tarihlerini ve şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nda kaydı olan ve kredi talebi olan tüm müşteriler kampanyadan faydalanabilir. Başvurusu onaylanmayan müşteriler ise kampanyadan yararlanamaz.

Esnaf Kredisi Başvuru Süreci

Esnaf kredisi başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak isteyen müşteriler, Garanti BBVA'nın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden detaylara ulaşabilirler. Kredi başvuru sürecinde istenen belgeler ve başvuru koşulları, esnaf müşterilerin kolayca krediye erişimini sağlamak amacıyla basit ve anlaşılır bir şekilde sunulmaktadır.

Kredi Kullanım Koşulları

Kampanya kapsamında sunulan kredi faiz oranları, piyasa koşullarına ve talep edilen kredi tutarına göre değişiklik gösterebilir. Kredinin toplam maliyeti ve geri ödeme planı, müşterinin tercih ettiği kredi vadesi ve ödeme şekline göre belirlenmektedir. Garanti BBVA, kampanya süresince faiz oranları ve diğer koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Bu kampanya, esnaf müşterilerimizin ticari faaliyetlerini desteklemek ve finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Esnaf kredisi başvuruları için Garanti BBVA Mobil veya internet şubesi üzerinden işlem yapılabilmektedir. Kampanyadan yararlanmak isteyen esnaf müşterilerimizin, başvuru sürecini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekmektedir.

Garanti BBVA, esnaf müşterilerine sunduğu bu cazip kredi fırsatları ile ticari hayatlarını desteklemeye devam ediyor. Kredi başvurusu ve detaylı bilgi için Garanti BBVA'nın resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

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