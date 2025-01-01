Esnaf, Rekabet Gücünü Artıracak Düzenleme Bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın 2025 yılı beklentileri arasında enflasyonun düşmesi, perakende sektöründeki sıkıntıların giderilmesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın sorunlarının çözülmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Vatandaşların ve esnaf sanatkarların enflasyonla mücadelede ciddi bir sınav verdiğini dile getirdi. "Esnaf ve sanatkarlarımızın 2025 beklentileri arasında enflasyonun düşmesi, perakende sektöründeki zorlukların giderilmesi ve rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak düzenlemeler öne çıkmaktadır," dedi.

Palandöken, esnaf ve sanatkarların ülkenin huzur ve güvenliği için büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, bu kesimin ayakta kalmasının, milyonlarca ailenin geçim kaynağı olan esnaflık ticaretinin devam etmesi, çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi mesleklerin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

"Esnaf ve sanatkarlar, yalnızca ticaret yapan değil, aynı zamanda ülkemizin huzurunun teminatıdır," diyen Palandöken, esnafla olan ilişkilerde fiyat artışları ve hizmet alımları gibi konularda birlikte mücadele ettiklerini vurguladı. 2025 yılının esnaf ve sanatkarlar için sorunsuz bir yıl olmasını temenni etti.