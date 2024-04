Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına okkalı zam yaptı! Yeni fiyat listesi yüz güldürmedi!

Vatandaşın evine kırmızı et alması artık hayal oldu! Zamlar peş peşe geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ET VE SÜT KURUMU ZAM YAPTI

Son dönemlerde kırmızı et ürünlerine gelen fahiş zamlar vatandaşın et almasını da epey zorlaştırıyordu. Et ve Süt Kurumu piyasaya göre bir nebze de olsa uygun fiyata ürün satıyordu ancak yapılan son haberlere göre Et ve Süt Kurumu ürünlerine de yüzde 25 oranında zam yapıldı.





Et ve Süt Kurumu'nda kıyma 229 TL'den, kuşbaşı et 259 TL'den satılıyordu. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz ay en fazla zam yapılan alan yüzde 21.30 oranıyla orta öğretim oldu. Kuzu eti fiyatı yüzde 18.58, dana eti yüzde 14.65, beyaz et yüzde 12.19 oranında zamlandı. Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan son duyuruya göre ise kırmızı et fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı.