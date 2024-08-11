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Et ve Süt Kurumu'ndan Besilik İthalatına Dair Açıklama

ESK, ithal hayvanların teslimat süreçlerinin şeffaf olduğunu ve sosyal medyadaki iddialara yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 16:31
Et ve Süt Kurumu'ndan Besilik İthalatına Dair Açıklama

Et ve Süt Kurumu'ndan Açıklama

Et ve Süt Kurumu (ESK), besilik hayvan ithalatıyla ilgili yayımlanan iddialara karşı bir açıklama yaptı. Kurum, hayvanların tahliye ve teslimat süreçlerinin, belirlenmiş komisyonlar ve Kurum yetkililerinin denetiminde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntülere Yanıt

Yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında uzun süreli taşımacılığın etkilediği hayvanlara dair görüntülerin paylaşıldığına dikkat çekildi. ESK, bu görüntülerin münferit olaylar olduğunu ve kamuoyuna yaygın bir sorunmuş gibi lanse edildiğini ifade etti.

İthalat Süreci ve Üretici Destekleri

Mart 2024 itibarıyla ithalat faaliyetlerini sürdüren Kurum, bu çerçevede başvuran 4 bin 300 çiftçiden 2 bin 960’ına hayvan teslim ettiğini bildirdi. "Hayvanların teslimatları, sözleşme hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir" ifadesi kullanılarak, üreticilerin hayvanları sağlıklı bir şekilde teslim aldıkları belirtildi.

İtiraz Hakkı ve İzlenti Süreci

Ayrıca, ithal hayvanlarla ilgili sorun yaşayan üreticilerin itiraz hakkına sahip olduğu ve olağan dışı hijyen sorunlarının komisyon tarafından değerlendirildiği kaydedildi. Kurum, ithalat sürecinin henüz tamamlandığını ve son aşamalara kadar her itirazın dikkatle ele alınacağını vurguladı.

Provokatif Haberlere İtibar Edilmeyecek

Kurum, faaliyetlerini hedef alan regülasyonları zayıflatmayı amaçlayan provokatif haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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