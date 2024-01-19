ETF onayı sonrası Bitcoin sert çakıldı
ETF'in onaylanmasıyla beraber 11 Ocak tarihiyle beraber yüzde 15'in üzerinde değer kaybı yaşandı. Bu zamana kadar en düşük rakamlar duyuruldu.
Kripto para üzerinde Bitcoin borsa yatırım fonlarında onaylanmasıyla pozitif etki yaşanırken geçtiğimiz hafta 49 bin dolar üzerinde test yapılarak Bitcoin, 40.700 doların altında yer aldı. Büyük varlık üzerinde Asya piyasalarında 40 bin doların altında yer aldı.
Gelen son dakika bilgiler üzerine Bitcoin, ETF onayıyla beraber 11 Ocak tarihinde yüzde 15'in üzerinde değer kaybı yaşanırken BTC, bugün 41. 160 dolar seviyeleriyle beraber alıcılara sunuldu.