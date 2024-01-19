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ETF onayı sonrası Bitcoin sert çakıldı

ETF onayı sonrası Bitcoin sert çakıldı ETF'in onaylanmasıyla beraber 11 Ocak tarihiyle beraber yüzde 15'in üzerinde değer kaybı yaşandı. Bu zamana kadar en düşük rakamlar duyuruldu.