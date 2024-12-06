ETİK Başkanı İşler'den TTİ İzmir Tepkisi: 'Kentin Kanaat Önderleri Neden Yok?''

ETİK Başkanı İşler'den TTİ İzmir'e Tepki

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir'de gerçekleştirilen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi (TTİ İzmir) ile 1. Sağlık Turizmi Fuarı'na yönelik ilginin yetersiz olduğunu belirtti. İşler, yazılı açıklamasında, fuarın Türkiye'nin en büyük ikinci turizm fuarı olduğunu ifade etti.

Yerel Liderlerin Yokluğu Dikkat Çekti

İşler, açılışta İzmir'in kanaat önderlerinin bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı ve şu sözleri dile getirdi: "Gururumuz dediğimiz böyle bir fuarın açılışında kentin kanaat önderlerinin bulunmaması büyük eksikliktir. Sanki sözleşmiş gibi katılmamaları manidardır."

İzmir'in turizm potansiyeline dikkat çeken İşler, "İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük, turizmde ise ilklerin öncü şehridir." ifadesini kullandı. TTİ İzmir'in 18.'sinin yapıldığını hatırlatan İşler, açılışta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Ticaret Odası Başkanı ve Sayın TÜRSAB Başkanı gibi önemli isimlerin yokluğuna vurgu yaptı.

Turizmde İzmir'in Görmezden Gelinmesi

İşler ayrıca, açılış konuşmalarına katılımın da sınırlı olduğunu belirtti ve "Maalesef İzmir turizmine üvey evlat muamelesi yapılmaktadır." dedi. "Turizm yapmaya çalışan İzmir turizmcisi, bu büyük organizasyonda yalnız bırakılmıştır." şeklinde konuştu.

Ayrıca yüksek su ve atık paralarından kaynaklanan zorluklara da dikkat çeken İşler, turizm sektörü için önem arz eden organizasyonlarda İzmir'in temsil edilmemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.