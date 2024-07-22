Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

EURO 2024 Sonrası Avrupa Turizminde Canlanma

EURO 2024 sonrası Avrupa pazarında hareketlilik artıyor. Antalya'ya gelen turist sayısı geçtiğimiz yıla göre %12 arttı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:23
EURO 2024 Sonrası Avrupa Turizminde Canlanma

EURO 2024 Sonrası Avrupa Turizminde Canlanma

Akdeniz Bölgesi'nin turizm alanındaki yükselişi, EURO 2024 organizasyonu sonrası yeniden canlanmaya başladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu gelişmeyi değerlendirdi.

Doluluk Oranlarında Artış

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Kavaloğlu, "Şampiyona sonrası temmuzun ikinci haftası itibarıyla doluluklarımız yüzde 90'ın üzerine çıktı. Şu anda Antalya'da yüksek bir sezon yaşıyoruz. Avrupa pazarı tekrar canlandı." dedi. Antalya, 17 Temmuz itibarıyla 7,5 milyon turist sayısını geçti, bu oran geçen yıla göre %12'lik bir artışa işaret ediyor.

Gurbetçilere Önemli Bir Destinasyon

Kavaloğlu, Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'de tatil yapmasının değerine değinerek, "Gurbetçilerimiz uzun süre kalıyor, hem tatil yapıyorlar hem de memleketlerini ziyaret ediyorlar. Bu durum turizme çok pozitif yansıyor." ifadesini kullandı. Bu yıl Antalya'da 1 milyon gurbetçinin tatil yapması bekleniyor.

Gelecek Dönem Beklentileri

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, Almanya hükümetinin izinleri iptal ettiğini ve bu nedenle Avrupa pazarının duraksadığını belirtti. "Temmuzda daha hareketli bir Avrupa pazarı görüyoruz. Özellikle eylül, ekim ve kasım aylarında Avrupa'dan büyük potansiyel bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, EURO 2024 sonrası turizm sektörü olumlu bir trend izliyor ve Antalya gibi destinasyonlar, tatilcilerin ilgisini yeniden kazanıyor.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun...

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun...

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun...

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun...

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun...

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun...

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun...

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun...

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

İLGİLİ HABERLER

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

O illere kış geri döndü! Yaz ortasında sırılsıklam olacaklar: Meteoroloji tek tek uyardı