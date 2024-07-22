EURO 2024 Sonrası Avrupa Turizminde Canlanma

Akdeniz Bölgesi'nin turizm alanındaki yükselişi, EURO 2024 organizasyonu sonrası yeniden canlanmaya başladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu gelişmeyi değerlendirdi.

Doluluk Oranlarında Artış

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Kavaloğlu, "Şampiyona sonrası temmuzun ikinci haftası itibarıyla doluluklarımız yüzde 90'ın üzerine çıktı. Şu anda Antalya'da yüksek bir sezon yaşıyoruz. Avrupa pazarı tekrar canlandı." dedi. Antalya, 17 Temmuz itibarıyla 7,5 milyon turist sayısını geçti, bu oran geçen yıla göre %12'lik bir artışa işaret ediyor.

Gurbetçilere Önemli Bir Destinasyon

Kavaloğlu, Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'de tatil yapmasının değerine değinerek, "Gurbetçilerimiz uzun süre kalıyor, hem tatil yapıyorlar hem de memleketlerini ziyaret ediyorlar. Bu durum turizme çok pozitif yansıyor." ifadesini kullandı. Bu yıl Antalya'da 1 milyon gurbetçinin tatil yapması bekleniyor.

Gelecek Dönem Beklentileri

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, Almanya hükümetinin izinleri iptal ettiğini ve bu nedenle Avrupa pazarının duraksadığını belirtti. "Temmuzda daha hareketli bir Avrupa pazarı görüyoruz. Özellikle eylül, ekim ve kasım aylarında Avrupa'dan büyük potansiyel bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, EURO 2024 sonrası turizm sektörü olumlu bir trend izliyor ve Antalya gibi destinasyonlar, tatilcilerin ilgisini yeniden kazanıyor.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.

Turizmde Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sürecinde duraksayan Avrupa pazarı, organizasyonun sona ermesinin ardından yeniden hareketlendi. Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 7,5 milyonu geçti.