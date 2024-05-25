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Ev almak isteyenler dikkat! Faizsiz ev almak isteyen o tarihi bekliyor!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tarih yaklaştı! Eğer ödeme yapılmazsa faiz ödemek zorunlu olacak. Ev sahibi olmayı düşleyen vatandaşlar için yayımlayanan yeni bir bildiride düzenlemelerin değiştiği öğrenildi. Peki ev satın almak için uygulanan yasal düzenlemelerde hangi değişiklikler yapıldı?

Yayın Tarihi: 25.05.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 20:15
Ev almak isteyenler dikkat! Faizsiz ev almak isteyen o tarihi bekliyor!

Ev sahibi olmayı düşünen vatandaşların yakından takip ettiği yasal düzenlemelerde bazı değişiklikler yapıldı. Emlak vergisine dair yapılan düzenlemeler duyurulurken tüm ev sahiplerinin düzenlemelere uymak zorunda olduğu hatırlatıldı. Peki emlak vergisinde ne düzenlemesi yapıldı? Düzenlemede yapılan değişiklikler neler? Kimler emlak vergisinden muaf olabilir? 

Milyonlarca ev sahibi olmak isteyen vatandaş, yeni düzenlemelere ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Fazladan faiz ödemek istemeyen vatandaşlar emlak vergisi muafiyeti ve benzeri vergi muafiyetlerini araştırıyor. 

emlak vergisi

2024 yılında 31 Mayıs tarihine kadar vakit verilen emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit ve ikinci taksit detayları da dikkat çekti. Ev sahibi olmak isteyenlerin son tarihini kaçırmaması gereken emlak vergisi, yalnızca konut değil arsa, iş yeri, tarla ve yazlık sahiplerini de ilgilendiriyor. İlk taksitleri gelen emlak vergisinin ödemeleri ise 31 Mayıs’a kadar devam ediyor. Bu tarihe kadar tüm gayrimenkul sahiplerinin vergilerinin ilk taksiti yatırması gerekiyor. 31 Mayıs 2024 günü son gün olarak belirlenirken, emlak vergisinden muaf olanlar bu ödemeyi yapmak zorunda kalmıyor. 

Kimler emlak vergisinden muaf?

Emlak vergisi bazı vatandaşların muaf olduğu bir vergi olduğundan, her yıl şartları da araştırılıyor. Emlak vergisinden muaf olanlar açıklanırken kendi aylığı dışında geliri olmayanlar, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli gaziler ve birinci dereceden engelli yakını olanlar emlak vergisi ödemiyor. Muafiyet ise brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut olması şartıyla uygulanıyor. 

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