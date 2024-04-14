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Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ duyurdu: Kira öder gibi ev sahibi olma şansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ev sahibi olma hayali kuranlara bir duyuru yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 18:25
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ duyurdu: Kira öder gibi ev sahibi olma şansı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 47 ilde evi olsun olmasın herkesi hedef alan arsa satış kampanyaları başlatıldı. Arsalar 41 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu. TOKİ'ye göre toplam 47 ilde uygun fiyata arsa satışları gerçekleştirilecek. Bu satış fiyatları 41.000 TL'den başlıyor ve çeşitli büyüklükteki arsaları içeriyor. Alıcılar peşin veya taksitli ödemelerde %20 indirimden yararlanıyor.

Başvuru Koşulları

47 ilde arsa satış kampanyası

Açık artırmaya katılım sırasında belirlenen depozito, mülkün tahmini değerine bağlıdır. Garanti ücretleri 10.000 TL'den başlar ve mülkün değerine göre artar. Başvuru, Emlak Konut Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Halk Bankası Halkalı şubesinden ödeme yaparak başlayın. Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik fotokopileri, şirket belgeleri ve ortaklık paylarını gösteren beyannameler yer almaktadır. Yetkili temsilcinin katılması durumunda noter tasdikli vekaletname gerekmektedir.

Başvurular, Emlak Müzayede resmi internet sitesinden yapılabilecek. Adayların belirtilen katılım ücretini ödedikten sonra gerekli belgeleri doldurup imzalayarak kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.

Peşin alırsanız %20 tasarruf edersiniz, taksit yaparsanız %25'ini yatırıp geri kalanını 24 ay vadede ödeyebilirsiniz. Örneğin 41.000 TL değerindeki bir mülkü peşin alırsanız 8 bin 279 TL indirim ile birlikte 33 bin 117 TL ödeyeceksiniz. Öte yandan taksitli alımlarda 1 0 bin 349 TL peşinat ve aylık 1.293 TL taksitle mülk sahibi olabiliyorsunuz. 

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