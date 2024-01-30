Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ o illere ucuz konut yapacak

TOKİ uygun fiyatlı ev satışlarına devam ediyor! Bu illerde satışlar başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ UYGUN FİYATLI EV SATIŞLARI

TOKİ tarafından yapılan son duyurulara göre 26 farklı şehirde 132 konut satışı başladı. Ev satın almak isteyen müşterilerin yüzde 25 oranında peşinat ödemesi gerekiyor. Yüzde 25 peşinat ödemesiyle 72 ay vadeli, Ankara'da 28 konut için de yüzde 25 peşinatla 120 ay vade seçenekleri müşterilere sunuluyor. Güncel olarak TOKİ'nin satışa çıkardığı konutlar şu illerde; Batman 1 konut, Çorum 2 konut, Elazığ 1 konut, Erzurum 3 konut, Gümüşhane 6 konut, Adana 2 konut,





Afyonkarahisar 1 konut, Ankara 28 konut, Aydın 7 konut, Balıkesir 1 konut, Kayseri 1 konut, Kırıkkale 7 konut, Konya 1 konut, Rize 3 konut, Samsun 38 konut, Hakkari 1 konut, İstanbul 2 konut, İzmir 2 konut, Karaman 2 konut, Kars 1 konut, Tunceli 1 konut, Van 2 konut, Yozgat 1 konut, Siirt 9 konut, Sivas 2 konut satışı yapılacak. Konut satışları 7 Şubat Çarşamba günü saat 10:30'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece İstanbul adreslerinde açık artırma usulüyle yapılacak. İnternet üstünden açık artırmaya katılacak vatandaşlar 8 Şubat Perşembe günü saat 10:30'da canlı şekilde açık artırmaya katılabilecek. İnternet üstünden açık artırmaya katılacak vatandaşların 6 Şubat Salı günü saat 10:30'da kadar kayıtlarını yaptırmış olması gerekiyor.