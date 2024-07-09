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Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Bu teklif gelirse sakın kabul etmeyin

Ankara’da mahkeme, evini kentsel dönüşüme verenler için emsal bir karar verdi. Ankara'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan binada oturan Ayfer Dalkıran, yeni projede zemin kattan daire teklifi aldı. Ancak Dalkıran, bu değişikliğin evinin değerini düşüreceği endişesiyle sözleşmeyi imzalamadı.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 23:57
Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Bu teklif gelirse sakın kabul etmeyin

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR!

Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğü, Dalkıran'ın arsa payını diğer daire sahiplerine açık artırmayla sattı. Dalkıran'ın buna mahkemede itiraz etmesi, müzayedenin yargı kararıyla durdurulmasına yol açtı. Mahkeme Dalkıran lehine karar vererek kentsel dönüşüm uygulamalarında yeni bir emsal oluşturdu.

SATIŞ İŞLEMİNE İPTAL KARARI

Mahkeme, hissedarların yeterli müzakere sonrasında bir karara varmaları gerektiğine ve böyle bir kararın azınlık hissedarlarının çıkarlarına aşırı zarar vermemesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, Dalkıran'ın arsa payına ilişkin ihalenin iptaline karar verdi.

 

Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Bu teklif gelirse sakın kabul etmeyin

"PES ETMEDİM, HAKLI BULUNDUM"

Ayfer Dalkıran, evinin riskli bir binada olması nedeniyle kentsel dönüşüme destek verdiğini ifade ederek, "Ancak bana zemin kat teklif edildi ve bu da mülkümün değerini düşürdü. Avukatımla 1,5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından biz de bu teklifi kabul ettik. Haklarımı kaybetmeme rağmen davayı kazandık ve haklarımızı savunmak adına emsal teşkil edecek bir karara imza attık."

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