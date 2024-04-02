Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! 1 Nisan'da başlıyor!

Doğal Gaz Fiyatlarında Yeni Karar: BOTAŞ'tan Önemli Açıklama!

1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek olan kararlarla ilgili Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan duyuru, doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguluyor.

BOTAŞ'ın açıklamasına göre, doğal gaz toptan satış fiyatları belirlenirken piyasa koşulları, ülkenin ekonomik durumu, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife kararları ve maliyet unsurları göz önünde bulunduruluyor. Bu faktörler dikkate alınarak fiyatlar en uygun seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Açıklamada belirtilene göre, "01 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

BOTAŞ ayrıca, Konutlarda Household Energy Price Index (HEPİ) fiyatlarına göre değerlendirildiğinde, ülkemizde Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının uygulandığını belirtti.

Bu açıklama, doğal gaz tüketenler için önemli bir referans noktası oluşturuyor ve tüketicilerin gelecek dönemdeki enerji maliyetlerini değerlendirirken önemli bir bilgi kaynağı olarak nitelendiriliyor.